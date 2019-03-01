蘋果光不亮 藍思去年淨利減65%

2019-03-01 01:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



藍思科技針對5G商機，據傳已成功打進蘋果、華為、小米等全球主流手機品牌的中高端機型中。 網路照片 分享 facebook 蘋果概念股光環失色，藍思科技業績快報顯示，去年淨利大降65.6%，主要原因包括智慧手機行業整體疲軟、公司第一大客戶蘋果銷量下滑等因素。

蘋果手機銷量不振，連帶波及上游供應商。業績快報顯示，2018年藍思科技營收為人民幣277.1億元，年增16.9%；淨利從上年同期的20.5億元降至7.1億元 (約新台幣33億元)，降幅達65.6%。藍思科技股價昨收盤人民幣8.5元，下跌0.06元，跌幅0.7%。

藍思科技於2015年在創業板上市，總部位在湖南長沙，是全球觸控功能玻璃面板最大的供應商。

公司指出，營收增長的原因，主要是公司的智慧手機主要品牌客戶採用前後蓋雙面玻璃、3D玻璃後蓋的中高端機型顯著增多，智慧手表、車載設備相關產品也呈現較快增長，帶動公司收入上升。

淨利大幅下降，主要是消費電子產品行業競爭加劇、客戶對產品品質及工藝提出更高要求，公司的人力成本、折舊費用及財務費用有所增加，使得公司利潤率較上年同期下降。

證券日報引述市場人士認為，在手機終端產品去金屬化趨勢和前後雙面玻璃潮流下，藍思科技將在市占率和業務量上受益匪淺。

業績快報顯示，在本報告期末，藍思科技擬計提資產減值準備和報廢資產合計約人民幣9.43億元，減少公司淨利潤8.07億元，短期內對利潤造成不利影響。

市場人士認為，合理的「減負」讓公司可以輕裝上陣，有利於應對行業在2019年或將面臨的寒冬。

中國銀河證券分析，2019年智慧手機上游生產廠商產能利用率和獲利能力，或許繼續面臨挑戰，但隨著品牌廠商降價促銷、庫存壓力逐步減輕，2019年後續拉貨動力有望恢復。

市場人士認為，智慧手機使用2.5D、3D玻璃機殼趨勢仍在延續，隨著通信技術及智慧終端機的更迭升級，藍思科技將會持續受益。

針對5G商用的市場商機，據傳藍思科技已成功打進蘋果、三星、華為、小米等全球主流手機品牌的中高端機型中。