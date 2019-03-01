港交所拓市 擬定三戰略

2019-03-01 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



香港交易所行政總裁李小加昨（28）日表示，2019年至2021年，港交所將致力為國際投資者提供最豐富的大陸證券投資選擇，並促進大陸財富進行全球化的多元資產配置。

中新社報導，港交所今天發布《戰略規劃2019-2021》。規劃明確指出三大主題，即立足中國、連接全球、擁抱科技。

立足中國方面，根據規劃，港交所將用三年的時間增加北向通資本流入，擴大在岸產品和相關資產的投資選擇，提供更多離岸風險管理工具；便利南向通國際配置，透過提供更多國際產品，推動大陸投資人資產配置多元化；擴建交易後基礎設施。

李小加說，要把香港定位為安全、可靠的跨境交易、清算、結算及託管中心(尤其在定息及貨幣產品和大宗商品方面)，以及滿足南北向資金的資本效率需求。

在連接全球上，港交所盼豐富旗下各個資產類別的產品體系，有效補充香港市場的現有產品，為全球投資者提供更豐富的在港上市或交易的亞太區域產品，以及透過互聯互通機制投資的大陸系列產品。

李小加表示，他將香港市場比喻為連接大陸與世界市場的「變壓器、轉化器」，他認為，當前港交所需要做到的是「貨」要全、為全球資金提供與大陸資金進行互動的便捷方式，以及參與這個市場的效率高、成本低。

提及擁抱科技，李小加稱，港交所的主要戰略是革新核心系統。他希望港交所將在三年裡靈活善用新科技，包括人工智慧、區塊鏈、雲端計算基礎設施和數據分析，優化營運程序，加強與客戶的聯繫，並調動價值鏈各環節提升成本效益，聯合大陸科技龍頭開拓全新的業務領域。