陸電動車電池龍頭下滑7%

2019-03-01 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



電動車電池龍頭企業寧德時代發布業績快報顯示，2018年營收大增近五成、淨利卻下滑近一成，交出一份喜憂參半的成績單。

業績快報顯示，寧德時代2018年全年營收為人民幣296.1億元，年增48.1%，淨利為35.8億元，年減7.7%。

寧德時代昨股價收報人民幣87.7元，上漲1.65元，漲幅1.9%。對於2018年營收增長的原因，寧德時代指出，主要得益於新能源汽車市場快速增長所帶來的動力電池市場需求的快速增長。

公司還表示，在新能源汽車行業補貼幅度調整、技術要求提高等行業規範化，市場變革的大環境下，透過加強市場的開拓，並借助於提高產能、管控費用等模式，使銷量持續增長，進一步提升市場占有率，有效降低成本。

根據乘聯會公布的數據顯示，2018年大陸國內新能源乘用車銷量達101萬輛，年增83%，在整體車市遇冷的情況下逆勢增長。

針對淨利下滑，寧德時代解釋稱，上年同期轉讓北京普萊德新能源電池科技公司股權取得的處置收益，影響公司的年度淨利。

業界認為，現階段鋰離子電池的成本有持續降低的可能，而寧德時代是大陸龍頭動力電池企業，依靠自身研發和政策扶持，成本未來有較大下降空間。

截至昨日收盤，寧德時代市值達人民幣1,925億元，在大陸汽車企業及相關產業鏈企業中，寧德時代市值僅次於上汽集團。

中信證券指出，寧德時代透過深度綁定大陸國內主流電動車商，並加速全球配套供應，將充分受益於全球新能源汽車放量帶來的動力電池需求高增長。經綜合評估後，繼續看好公司未來的成長，維持買入評級。