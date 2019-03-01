陸8.29億人上網 8成在刷短視頻

2019-03-01 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中新經緯報導，近日，中國互聯網絡信息中心發布「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，截至2018年12月，中國網路用戶達8.29億，短視頻用戶規模超6.48億。

報告顯示，截至2018年12月，中國網路用戶規模達8.29億，普及率達59.6%，較2017年底提升3.8個百分點，全年新增5653萬。中國手機網路用戶規模達8.17億，通過手機接入互聯網的比例高達98.6%，全年新增手機網路用戶6433萬。

互聯網在城鄉地區的普及率同步提升。城鎮網民規模為6.07億，佔比達73.3%，較2017年底增加4362萬，年增長率為7.7%，互聯網普及率為74.6%，較2017年底提升3.6個百分點；農村網民規模2.22億，佔整體網民的26.7%，較2017年底增加1291萬人，增長率為6.2%；農村地區互聯網普及率為38.4%，較2017年底提升3.0個百分點。

移動互聯網流量消費和人均上網時長都有所增長。2018年，移動互聯網接入流量消費達711.1億GB，較2017年底增長189.1%。2018年，中國網民的人均周上網時長為27.6小時，較2017年底提高0.6個小時。

另外，中國個人互聯網應用保持良好發展趨勢，網上預約專車或快車用戶規模年增長率達40.9%，增速最高。在線教育取得較快發展，用戶規模年增長率達29.7%;網上訂外賣、互聯網理財、預約出租車、網絡購物、網絡文學、網上支付、微博用戶規模年增長率均實現兩位數高速增長。

此外，短視頻應用迅速崛起，截至2018年12月，短視頻用戶規模達6.48億，網民使用比例為78.2%。眾多互聯網企業競相布局，特色優質內容成競爭關鍵。隨着短視頻市場的逐步成熟，內容生產的專業度與垂直度加深，同質化內容已無法立足，優質內容成為各平台的核心競爭力。