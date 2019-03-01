陸經濟增1.4萬億美元 同「1個澳洲」

2019-03-01 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家統計局28日發佈「2018年國民經濟和社會發展統計公報」。國家統計局副局長盛來運稱，大陸去年經濟增量1.4萬億美元，相當於澳大利亞2017年的經濟總量。

中新社報導，盛來運在解讀公報時稱，中國經濟繼續運行在合理區間，發展基礎不斷增強。公報顯示，2018年，中國國內生產總值比上年增長6.6%，分季度看，增速連16個季度運行在6.4%-7.0%區間，經濟運行穩定性和韌性明顯增強。

全年國內生產總值首次突破90萬億元（人民幣，下同），達到900309億元，這是自2016年突破70萬億元，2017年突破80萬億元後，再攀上新台階。 盛來運表示，按照年平均匯率折算，2018年中國國內生產總值達到13.6萬億美元，穩居世界第二位，佔世界經濟比重繼續提高，經濟增量1.4萬億美元，相當于澳大利亞2017年的經濟總量。

與此同時，中國創新驅動加快實施，新動能成長蹄疾步穩。2018年，中國研究與試驗發展經費支出比上年增長11.6%，與國內生產總值之比為2.18%，比上年提高0.03個百分點。

新產業新產品也快速成長。2018年，工業戰略性新興產業增加值比上年增長8.9%，增速快於全部規模以上工業2.7個百分點；戰略性新興服務業營業收入比上年增長14.6%，增速快於全部規模以上服務業3.2個百分點；新能源汽車、智能電視產量分別比上年增長66.2%和17.7%。

在經濟增長提質的同時，中國民生指標繼續向好。2018年，中國城鎮新增就業1361萬人，創歷史新高，連續6年保持在1300萬人以上。居民消費價格比上年上漲2.1%，低於3%左右的預期目標。

盛來運評價說，經濟保持穩定增長、積極就業政策顯效發力，促進了就業規模擴大。在就業擴大的同時，市場價格溫和上漲，居民得到更多實惠。