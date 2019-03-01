共享經濟交易額 年增4成

2019-03-01 01:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家信息中心分享經濟研究中心28日發布「中國共享經濟發展年度報告（2019）」顯示，2018年共享經濟市場交易額為29420億元（人民幣，下同），共享經濟領域直接融資額首次出現負增長，約1490億元，比上年下降23.2%。 中新社報導，報告表示，在國際國內宏觀經濟下行壓力加大的形勢下，中國共享經濟市場規模和就業依然保持較快增長。2018年共享經濟市場交易額為29420億元，比上年增長41.6%；平台員工數為598萬，比上年增長7.5%；共享經濟參與者人數約7.6億人，其中提供服務者人數約7500萬人，同比增長7.1%。

報告認為，2018年是共享經濟監管歷程中具有標誌性意義的一年。行政、法律、技術等監管手段多管齊下，監管之嚴、範圍之廣前所未有，規範發展成為各方共識。同時，監管創新也面臨新挑戰：長效化監管機制建設任重道遠，共享經濟企業屬地化管理與平台跨地域經營的矛盾更加突出，過於嚴格的准入許可導致大量的共享服務提供者不合法、不合規，不利於激發市場活力。

報告認為，未來三年，中國共享經濟仍將保持年均30%以上的增長速度，在穩就業和促消費方面的潛力將得到進一步釋放。共享經濟也將成為人工智能等新技術創新應用的重要場景。