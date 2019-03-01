親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廈門跨境電商 啟動了

2019-03-01 01:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廈門海關27日驗放廈門口岸首單跨境電商網購保稅進口模式貨物，標誌著廈門口岸增加了一種新的跨境電商零售進口業態。

中新社報導，本次廈門口岸首單跨境電商網購保稅進口業務是在廈門本地電商平台企業「廈門海易購電子商務有限公司」的線上交易平台完成的。消費者在線上下單後，由代理申報企業完成申報放行並裝運離海關特殊監管區域，再通過順豐快遞當日到達消費者手中。從下單到簽收，整個環節不超過6小時，通關效率提升30%，物流成本節約15%左右。 廈門市海滄海關保稅監管科副科長蘇羽表示，實施跨境電商網購保稅進口模式以後，電商企業可以先把大批量貨物集中存放於海關特殊監管區域內，根據國內消費者訂單拆分成小包裹，消費者以個人網購商品形式向海關申報，海關再進行徵稅。這對於消費者來說，成本有所降低，網購所需時間大大縮短。

「這樣的模式相當于把海外倉前置到境內（關外），對跨境電商企業來說，多了一種模式的選擇」。廈門跨境電商監管中心、廈門海投跨境通信息技術有限公司總經理郭永說。

作為「海淘族」的一員，郭永坦言，這樣的形式也將給像他這樣的消費者帶來更大的便利性。消費者等待的時間縮短至3到5天，期間所節省的物流成本費用，也會回饋給消費者，帶來更好的購物體驗。

今年1月1日，廈門作為新設跨境電商綜合試驗區的城市，開始實施跨境電商零售進口現行監管政策。廈門海關相關負責人表示，未來將持續完善政策功能和監管鏈條，提升貿易便利化水平，加速跨境電商國際樞紐港建設，推動跨境貿易業態和規模雙突破，支撐廈門口岸打造成為福建省跨境電商產業的驅動引擎，為區域經濟高質量發展做出新的貢獻。

電商廈門海關
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

替華為解套 德提無間諜協議

2019-03-01 00:11

華為估：5G用戶 3年破5億

2019-03-01 00:16

發展粵港澳大灣 香港角色吃重

2019-03-01 01:24

不靠房地產 三亞收入跌4成

2019-03-01 01:24

共享經濟交易額 年增4成

2019-03-01 01:23

年後找工作 陸均薪比台灣基薪高

2019-03-01 01:23

陸經濟增1.4萬億美元 同「1個澳洲」

2019-03-01 01:23

昆山：台灣職業資格比照認定

2019-03-01 01:23

陸8.29億人上網 8成在刷短視頻

2019-03-01 01:23

陸電動車電池龍頭下滑7%

2019-03-01 01:21

港交所拓市 擬定三戰略

2019-03-01 01:21

蘋果光不亮 藍思去年淨利減65%

2019-03-01 01:20

陸製造業表現 三年來最差

2019-02-28 23:39

碧桂園驚傳大裁員

2019-02-28 23:39

陸今年GDP增長目標 估降至6~6.5%

2019-02-28 23:39

創業板2月漲25% 新高

2019-02-28 23:39

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

美國正式啟動 暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

滬指低收12點 本月飆近14%

2019-02-28 15:43

房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30

中國2月官方製造業PMI49.2 創3年低

2019-02-28 15:06

華為預估：三年內 全球5G用戶就可達到5億

2019-02-28 14:38

明日大嶼申款5.5億港元 擬填海千頃

2019-02-28 13:59

香港新財案 派糖縮百億 450億搞大灣區

2019-02-28 13:58

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

滬指半日跌10點 深成指升10點

2019-02-28 12:12

北京觀察／北京迎兩會 講解營商新政

2019-02-28 12:10

中共兩會：續採「六穩」政策 下調經濟增長目標

2019-02-28 11:15

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04

廣州下月家博會 吸4100企業參展

2019-02-28 02:04

廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04

港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54
看更多

熱門文章

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08

美2軍艦穿越台海 共軍：全程掌握、籲美慎重處理涉台

2019-02-28 18:21

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

習近平喊「防控」 紐時：凸顯執政焦慮

2019-02-28 19:34

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

駕馭政治局再出招 習近平要委員交述職報告

2019-02-28 21:09

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

陸交通部：北京新機場 今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

大陸竟有人花數萬元為貓割雙眼皮 網友齊砲轟

2019-02-28 15:30

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

陸女眾目睽睽下表演花式假車禍 被笑演技太差了

2019-02-28 17:02

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

天降橫禍！幫鄰居賣豬去 陸男卻被豬砸傷骨折

2019-02-28 13:51

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

美國正式啟動 暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

華為預估：三年內 全球5G用戶就可達到5億

2019-02-28 14:38

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

衞生署疫苗接種紀錄程式出錯 47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

2019-02-28 22:35

陸國防部：中日一致同意 加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29

房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30

中國越來越老了 60歲以上人口首次超過15歲以下

2019-02-28 13:11

兩會前瞻／北京政治大戲 「管控」暗潮洶湧…透露難安氛圍

2019-02-28 19:20

維權律師江天勇今出獄 與父妹齊失蹤

2019-02-28 11:50

中國人口危機 養老問題比日本嚴峻

2019-02-28 23:03

港媒：上海前副市長周波 將任遼寧省長

2019-02-28 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top