廈門跨境電商 啟動了

2019-03-01 01:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門海關27日驗放廈門口岸首單跨境電商網購保稅進口模式貨物，標誌著廈門口岸增加了一種新的跨境電商零售進口業態。

中新社報導，本次廈門口岸首單跨境電商網購保稅進口業務是在廈門本地電商平台企業「廈門海易購電子商務有限公司」的線上交易平台完成的。消費者在線上下單後，由代理申報企業完成申報放行並裝運離海關特殊監管區域，再通過順豐快遞當日到達消費者手中。從下單到簽收，整個環節不超過6小時，通關效率提升30%，物流成本節約15%左右。 廈門市海滄海關保稅監管科副科長蘇羽表示，實施跨境電商網購保稅進口模式以後，電商企業可以先把大批量貨物集中存放於海關特殊監管區域內，根據國內消費者訂單拆分成小包裹，消費者以個人網購商品形式向海關申報，海關再進行徵稅。這對於消費者來說，成本有所降低，網購所需時間大大縮短。

「這樣的模式相當于把海外倉前置到境內（關外），對跨境電商企業來說，多了一種模式的選擇」。廈門跨境電商監管中心、廈門海投跨境通信息技術有限公司總經理郭永說。

作為「海淘族」的一員，郭永坦言，這樣的形式也將給像他這樣的消費者帶來更大的便利性。消費者等待的時間縮短至3到5天，期間所節省的物流成本費用，也會回饋給消費者，帶來更好的購物體驗。

今年1月1日，廈門作為新設跨境電商綜合試驗區的城市，開始實施跨境電商零售進口現行監管政策。廈門海關相關負責人表示，未來將持續完善政策功能和監管鏈條，提升貿易便利化水平，加速跨境電商國際樞紐港建設，推動跨境貿易業態和規模雙突破，支撐廈門口岸打造成為福建省跨境電商產業的驅動引擎，為區域經濟高質量發展做出新的貢獻。