親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不靠房地產 三亞收入跌4成

2019-03-01 01:24聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

北京要求海南不准再擴張房地產，使得三亞財政收入大跌四成。 新浪微博照片
北京要求海南不准再擴張房地產，使得三亞財政收入大跌四成。 新浪微博照片
分享
海南省三亞市自去年起，根據中共總書記習近平的指示，不再倚賴房地產推動經濟增長，改為發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業，結果不到一年，當地的財政收入大跌40%，嚴重影響市政，但市長坦言，「這是痛苦的取捨」、「居民要作出一定犧牲」。

據自由亞洲電台，習近平去年四月視察海南省，其後更宣佈成立海南自貿試驗區，並定下海南總體規劃：要大膽試、大膽闖，落到實處就需要勇於放棄不適應新時代要求的發展方式。大陸媒體解讀，習近平指示，是要海南不能再繼續以房地產發展推動經濟增長。長期以來，大陸經濟界批評，「海南除了房地產和旅遊，什麼產業也沒有」。

三亞市副市長謝慶林接受大陸央視訪問時表示，把產業發展、培養及所有的資源力量，都集中到習近平指明的三個方向：旅遊業，現代服務業及高新技術產業上。因為這樣的政策，使當地房地產發展被壓縮，當地去年8月起房地產稅收開始下跌，至去年12月份，房產稅收更比去年同期跌40%。

當地過去極椅重房地產稅收入，比重高達六成，稅收大減令到財政受極大衝擊，市政受嚴重影響。三亞市財政局預算管理局科長王小冬直言十分頭痛，過去濱海旅遊城市建設經費原來有9.5億元人民幣，現在被砍掉4億元，剩下5.4億元，當地2019年的預算亦因為收入大減，要作出37次修改。

然而，三亞市市長阿東則表示，「居民要作出一定犧牲」，他表示放下房地產開發的利益，是「痛苦的取捨」，去年確定的260個項目，140個已被否定。他表示現在是要「壯士斷臂」，三亞「選擇了未來，也就選擇了和過往的舒服日子做一個了斷」。

房地產習近平經濟
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

替華為解套 德提無間諜協議

2019-03-01 00:11

華為估：5G用戶 3年破5億

2019-03-01 00:16

廈門跨境電商 啟動了

2019-03-01 01:25

發展粵港澳大灣 香港角色吃重

2019-03-01 01:24

共享經濟交易額 年增4成

2019-03-01 01:23

年後找工作 陸均薪比台灣基薪高

2019-03-01 01:23

陸經濟增1.4萬億美元 同「1個澳洲」

2019-03-01 01:23

昆山：台灣職業資格比照認定

2019-03-01 01:23

陸8.29億人上網 8成在刷短視頻

2019-03-01 01:23

陸電動車電池龍頭下滑7%

2019-03-01 01:21

港交所拓市 擬定三戰略

2019-03-01 01:21

蘋果光不亮 藍思去年淨利減65%

2019-03-01 01:20

陸製造業表現 三年來最差

2019-02-28 23:39

碧桂園驚傳大裁員

2019-02-28 23:39

陸今年GDP增長目標 估降至6~6.5%

2019-02-28 23:39

創業板2月漲25% 新高

2019-02-28 23:39

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

美國正式啟動 暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

滬指低收12點 本月飆近14%

2019-02-28 15:43

房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30

中國2月官方製造業PMI49.2 創3年低

2019-02-28 15:06

華為預估：三年內 全球5G用戶就可達到5億

2019-02-28 14:38

明日大嶼申款5.5億港元 擬填海千頃

2019-02-28 13:59

香港新財案 派糖縮百億 450億搞大灣區

2019-02-28 13:58

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

滬指半日跌10點 深成指升10點

2019-02-28 12:12

北京觀察／北京迎兩會 講解營商新政

2019-02-28 12:10

中共兩會：續採「六穩」政策 下調經濟增長目標

2019-02-28 11:15

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04

廣州下月家博會 吸4100企業參展

2019-02-28 02:04

廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04

港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54
看更多

熱門文章

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08

美2軍艦穿越台海 共軍：全程掌握、籲美慎重處理涉台

2019-02-28 18:21

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

習近平喊「防控」 紐時：凸顯執政焦慮

2019-02-28 19:34

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

駕馭政治局再出招 習近平要委員交述職報告

2019-02-28 21:09

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

陸交通部：北京新機場 今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

大陸竟有人花數萬元為貓割雙眼皮 網友齊砲轟

2019-02-28 15:30

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

陸女眾目睽睽下表演花式假車禍 被笑演技太差了

2019-02-28 17:02

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

天降橫禍！幫鄰居賣豬去 陸男卻被豬砸傷骨折

2019-02-28 13:51

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

美國正式啟動 暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

華為預估：三年內 全球5G用戶就可達到5億

2019-02-28 14:38

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

衞生署疫苗接種紀錄程式出錯 47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

2019-02-28 22:35

陸國防部：中日一致同意 加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29

房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30

中國越來越老了 60歲以上人口首次超過15歲以下

2019-02-28 13:11

兩會前瞻／北京政治大戲 「管控」暗潮洶湧…透露難安氛圍

2019-02-28 19:20

維權律師江天勇今出獄 與父妹齊失蹤

2019-02-28 11:50

中國人口危機 養老問題比日本嚴峻

2019-02-28 23:03

港媒：上海前副市長周波 將任遼寧省長

2019-02-28 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top