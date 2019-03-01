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發展粵港澳大灣 香港角色吃重

2019-03-01 01:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「粵港澳大灣區發展規劃綱要」日前推出，規劃綱要對區域內港口群發展定下明確目標：提升珠三角港口群國際競爭力，鞏固提升香港國際航運中心的地位。香港在全球海運高增值服務優勢明顯，將在國際聯繫上扮演更重要角色。

中新社報導，香港官方數據顯示，深圳、廣州和香港三地港口均位列全球十大港口，正透過合作和協調成為全世界最有競爭力的港口群之一。以過去兩年為例，三個港口總吞吐量每年合計超過6000萬個標準櫃，較東京灣區的約700多萬個、紐約灣區的約400多萬個及舊金山灣區的約200多萬個，多好幾倍。

如此近距離的地域內存在多個大型港口，是否必然引發激烈競爭？香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系教授張惠民認為不然。他說，經過20多年發展，三個港口的功能及優勢均已十分清晰，可實現錯位發展、優勢互補，提升港口群的競爭合力。

張惠民指出，近珠江的廣州港更靠近內陸，主導內貿角色；深圳港口離貨源近、成本低，但受制於關貿手續等因素，其優勢主要體現在出口貿易上；而香港作為自由貿易港，除將繼續在進口貨運上扮演一定角色，其中轉、集散業務短時間內內地港口也難以取代。 香港貿易發展局研究總監關家明說，灣區內港口在貨源、航線、營運管理等方面完全有空間進行更為深度的分工與合作，在充分利用好現有設施下，可通過在建、擴建及提升的基建，讓不同港口相互配合，避免惡性競爭。

在發揮港口群「1+1+1＞3」效益的同時，綱要指出，要鞏固提升香港國際航運中心的地位。如何發揮香港在港口群中的龍頭作用？張惠民認為，在繼續保證香港港口擔當一定貨運職能的情況下，香港需要向職能更為豐富的「航運中心」角色轉變。而香港本身在眾多與海運相關的高增值服務業務上，如船舶買賣及租賃、海運保險、國際仲裁甚至航運人才培訓等方面，已有一定基礎和相當優勢。

關家明表示，大灣區內眾多產品可被配備到更遠的地方、更大的範圍，香港航運也可在地域範圍的進一步推廣上發揮其優勢。如在航運代理、航運保險、涉及航運的法律訴訟等方面，香港標準均較為國際化、全球化，它的服務範圍已經超出大灣區，如何把灣區內與灣區外的國際服務聯繫起來，香港在這方面有一些經驗可以分享。

專家同時指出，現時香港海運在高增值服務及國際聯繫方面所擁有的優勢，更多的是靠過往香港作為傳統國際港口自然發展而來，未受惠過明顯的政策推動。因此，綱要為未來香港海運發展定下相當明確的目標，業界也沒有爭議。張惠民表示，期待特區政府未來能够將海運作為高端產業重點發展。

香港深圳競爭力
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