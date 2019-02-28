滬指低收12點 本月飆近14%

2019-02-28 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸A股在2月最後一個交易日個別發展，上證指數反覆走軟，收跌12點。兩市成交合計縮減近逾25%至6623億元(人民幣‧下同)。總結本月，滬指飆13.79%，連續上升兩個月，累漲17.93%。

據香港信報財經網，上證指數今早低開3點，其後反覆下滑，全日收市報2940點，跌12點或0.44%，最多跌23點或0.8%，低見2930點；最多升11點或0.39%，高見2965點，成交2987.64億元。

深成指則反覆靠穩，全日收市報9031點，升26點或0.29%，最高見9097點，漲91點或1.02%；低見8970點，跌35點或0.39%，成交3635.26億元。深成指2月累飆20.76%，連升兩個月，漲24.75%。

滬深300指數報3669點，跌9點或0.25%；創業板指數報1535點，漲15點或1%。

各板塊普遍走強，醫療器械股漲逾4%；化工、水泥、石油、電力股靠穩；金融股則挫逾2%；房地產、煤炭、有色金屬、鋼鐵股偏軟。