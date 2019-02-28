親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

專題／川金二會取消簽署協定 川普開記者會接受提問

房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

海南省三亞市自去年起，根據中共總書記習近平的指示，不再倚賴房地產推動經濟增長，改為發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業，結果不到一年，當地的財政收入大跌40%，嚴重影響市政，但市長坦言，「這是痛苦的取捨」、「居民要作出一定犧牲」。

據自由亞洲電台，習近平去年四月視察海南省，其後更宣佈成立海南自貿試驗區，並定下海南總體規劃：要大膽試、大膽闖，落到實處就需要勇於放棄不適應新時代要求的發展方式。大陸媒體解讀，習近平指示，是要海南不能再繼續以地產發展推動經濟增長。長期以來，大陸經濟界批評，「海南除了房地產和旅遊，什麼產業也沒有」。

三亞市副市長謝慶林接受大陸央視訪問時表示，把產業發展、培養及所有的資源力量，都集中到習近平指明的三個方向：旅遊業，現代服務業及高新技術產業上。因為這樣的政策，使當地房地產發展被壓縮，當地去年8月起房地產稅收開始下跌，至去年12月份，房產稅收更比去年同期跌40%。

當地過去極椅重房地產稅收入，比重高達六成，稅收大減令到財政受極大衝擊，市政受嚴重影響。三亞市財政局預算管理局科長王小冬直言十分頭痛，過去濱海旅遊城市建設經費原來有9.5億元人民幣，現在被砍掉4億元，剩下5.4億元，當地2019年的預算亦因為收入大減，要作出37次修改。

然而，三亞市市長阿東則表示，「居民要作出一定犧牲」，他表示放下房地產開發的利益，是「痛苦的取捨」，去年確定的260個項目，140個已被否定。他表示現在是要「壯士斷臂」，三亞「選擇了未來，也就選擇了和過往的舒服日子做一個了斷」。

北京要求海南不准再擴張房地產，使得三亞財政收入大跌四成。（新浪微博照片）
北京要求海南不准再擴張房地產，使得三亞財政收入大跌四成。（新浪微博照片）
分享

房地產習近平經濟
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

大陸竟有人花數萬元為貓割雙眼皮 網友齊砲轟

2019-02-28 15:30

中國2月官方製造業PMI49.2 創3年低

2019-02-28 15:06

華為預估：三年內 全球5G用戶就可達到5億

2019-02-28 14:38

明日大嶼申款5.5億港元 擬填海千頃

2019-02-28 13:59

香港新財案 派糖縮百億 450億搞大灣區

2019-02-28 13:58

滬指半日跌10點 深成指升10點

2019-02-28 12:12

北京觀察／北京迎兩會 講解營商新政

2019-02-28 12:10

中共兩會：續採「六穩」政策 下調經濟增長目標

2019-02-28 11:15

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04

廣州下月家博會 吸4100企業參展

2019-02-28 02:04

廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04

港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54

平安集團健康事業虧損收歛

2019-02-28 01:53

陸股解碼／券商類股 領漲先鋒

2019-02-28 01:53

陸設科創板 訂嚴標準穩起步原則

2019-02-27 23:51

樂視網去年虧損減少

2019-02-27 23:51

證券新兵 感受「火山口」味道

2019-02-27 23:50

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

大陸央行2019年重點工作 堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50

港交所亮成績單：去年淨利增長26% IPO募資額全球第一

2019-02-27 20:22

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

百度再出包 「野」旅行社獲認證

2019-02-27 17:36

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

滬指收升12點 曾逼近3000關

2019-02-27 15:40

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43
看更多

熱門文章

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

陸否認一中各表 學者：不再允許戰略模糊

2019-02-27 21:51

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

中國越來越老了 60歲以上人口首次超過15歲以下

2019-02-28 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top