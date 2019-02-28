房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



海南省三亞市自去年起，根據中共總書記習近平的指示，不再倚賴房地產推動經濟增長，改為發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業，結果不到一年，當地的財政收入大跌40%，嚴重影響市政，但市長坦言，「這是痛苦的取捨」、「居民要作出一定犧牲」。

據自由亞洲電台，習近平去年四月視察海南省，其後更宣佈成立海南自貿試驗區，並定下海南總體規劃：要大膽試、大膽闖，落到實處就需要勇於放棄不適應新時代要求的發展方式。大陸媒體解讀，習近平指示，是要海南不能再繼續以地產發展推動經濟增長。長期以來，大陸經濟界批評，「海南除了房地產和旅遊，什麼產業也沒有」。

三亞市副市長謝慶林接受大陸央視訪問時表示，把產業發展、培養及所有的資源力量，都集中到習近平指明的三個方向：旅遊業，現代服務業及高新技術產業上。因為這樣的政策，使當地房地產發展被壓縮，當地去年8月起房地產稅收開始下跌，至去年12月份，房產稅收更比去年同期跌40%。

當地過去極椅重房地產稅收入，比重高達六成，稅收大減令到財政受極大衝擊，市政受嚴重影響。三亞市財政局預算管理局科長王小冬直言十分頭痛，過去濱海旅遊城市建設經費原來有9.5億元人民幣，現在被砍掉4億元，剩下5.4億元，當地2019年的預算亦因為收入大減，要作出37次修改。