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大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

一項最新發研究報告指出，2018年，大陸網民人均每周上網時間達27.6小時，比2017年底又增加0.6小時。大陸民眾花這麼長時間上網，都在幹什麼？答案是使用即時通訊軟體、觀看網路視頻，以及收聽網路音樂。　　

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）28日發布第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指出，截至2018年底，大陸網民規模已達8.29億，全年新增網民5,653萬，互聯網普及率為59.6%，較2017年底又提升3.8個百分點。

此外，大陸手機網民規模達8.17億，全年新增手機網民6,433萬；網民中使用手機上網的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%；人均每周上網時長為27.6小時。

調查顯示，2018年，大陸行動網民經常使用的各類APP（行動應用）中，即時通信類APP用戶使用時間最長，佔比為15.6%；網絡視頻、網絡音樂、短視頻、網絡音頻和網絡文學類應用使用時長佔比分位居二到六名，依次為12.8%、8.6%、8.2%、7.9%和7.8%。　　

大陸網民使用不同APP的高峰時段各不相同。即時通信類APP用戶使用時間分布較為均衡，與網民作息時間關聯度較高；社交類APP用戶在8點之後使用時間分布較為均衡，在晚上10點出現較小使用峰值。　　

此外，網絡購物類APP用戶偏好在12點及晚間購物；網絡新聞類APP用戶閱讀新聞訊息的時間分布較為規律，在12點和晚上9點會出現使用峰值。

至於網上外賣類APP使用時段分布峰值明顯，與網民用餐時間關聯度很高，分別在12點及晚上6點出現使用峰值。　　

而不斷增長的上網時間也導致網路流量消費激增。2018年，大陸行動互聯網接入流量消費達711.1億GB，較2017年底增長189.1%。與此同時，新的APP也不斷推出。截至2018年12月，中國市場上監測到的APP上架數量達449萬款。

另，調查還顯示，儘管大陸網民仍以中青年群體為主，但持續向中高齡人群滲透。截至2018年12月，10至39歲群體占整體網民的67.8%，其中20至29歲年齡段的網民占比最高，達26.8%。

40至49歲中年網民群體占比則由2017年底的13.2%擴大至15.6%，50歲及以上的網民比例也由2017年底的10.5%提升至12.5%。

大陸民眾上網時間越來越長，主要是使用即時通訊軟體、觀看網路視頻，以及收聽網路音樂...
大陸民眾上網時間越來越長，主要是使用即時通訊軟體、觀看網路視頻，以及收聽網路音樂。（中新社）
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