香港新財案 派糖縮百億 450億搞大灣區

2019-02-28 13:58 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



港府昨日公布2019/20年度財政預算案，新年度退稅、綜援金「雙糧」等紓困措施（俗稱「派糖」）金額減至429億元(港幣，下同，約55億美元)，縮水近百億元；但是涉及大灣區範疇所投放金額卻逾450億元，引發熱烈討論。 香港中國通訊社 分享 facebook 港府昨日公布2019/20年度財政預算案，新年度退稅、綜援金「雙糧」等紓困措施（俗稱「派糖」）金額減至429億元(港幣，下同，約55億美元)，縮水近百億元；但是涉及大灣區範疇所投放金額卻逾450億元，引發熱烈討論。

綜合媒體報導，財政司長陳茂波強調，本年度財政盈餘比上年度大降，從1489億元縮水至587億元，減幅高達六成，而這一次「派糖」措施仍有400多億元，占盈餘七成多，他認為比率不算低。

報導指出，陳茂波雖保留去年多項「派糖」措施，但部分規模大減，例如薪俸稅退稅額上限由3萬元下調至2萬元，薪俸稅的免稅額、稅階和邊際稅率均無調整，是9年來首次；再度推出寬免4季差餉，但每戶每季上限由2500元降至1500元；向領取社會保障金、在職家庭津貼和鼓勵就業交通津貼人士出「雙糧」，也較之前「三糧」為少。

相較之下，新財政預算大力相挺涉及大灣區的各項建設，其中創科投放資源最多，高達逾440億元，包括向大學資助教育委員會轄下研究資助局研究基金注資200億，提供研究經費及預留160億元供大學增建或翻新校舍設備，特別注明要用於科研設備，全面走向產學結合。

另外，仲裁調解服務也是香港在大灣區內定位，預算案特別撥款1.5億元，支持非政府機關開發解決國際爭議的網上平台，再加上政府表明四個財政年度內，共預留1.11億設立粵港澳大灣區發展辦公室，預算案投放於大灣區概念涉資金逾450億元。

蘋果日報報導，外界質疑政府動用百億公帑推動大灣區發展，有慷納稅人之慨向中央表忠之嫌，陳茂波昨被問到時沒有正面回應，只稱香港在大灣區的發展有優勢，也承認大力投放創科發展資源與大灣區有關，同時稱是大勢所趨。

特首林鄭月娥昨啟程外訪前也強調，預算案有關於創新科技的措施及投資，與其過往發表的兩份《施政報告》將創科放在優先位置一脈相承，指科研發展有利的不只經濟及民生。

另據明報報導，建制和民主派主要政黨均不滿預算案關顧民生措施不足。民建聯對政府拒寬免公屋租金，和津貼受惠群不足感到失望；工聯會黃國健稱預算案未能令市民感到即時受惠，因醫療和社福等措施需數年才見效。民主黨批評預算案不理市民所急，建議向有需要人士派發3000元；公民黨認為政府雖發出對經濟前景不樂觀的警告，但無提出相應對策，是「眼高手低」。

民調：5成不滿財案 想要罷免財爺

香港新聞組╱香港28日電

財政司長陳茂波在新財政預算案中的「派糖」金額較上一份預算案明顯縮水，香港大學民意研究計畫即時進行民調，結果有四成受訪市民對今次預算案不滿意。 香港中國通訊社 分享 facebook 財政司長陳茂波在新財政預算案中的「派糖」金額較上一份預算案明顯縮水，香港大學民意研究計畫即時進行民調，結果有四成受訪市民對今次預算案不滿意。被問到假如現在手上有一票，近五受訪者均表示會投「罷免」票。

蘋果日報報導，財爺陳茂波在新財政預算案中繼續提出退稅、免差餉、綜援雙糧等利民紓困措施，可惜民意反應不佳。港大民研隨機抽樣訪問621名受訪者，提問4問題，包括是否滿意預算案、對預算案進行評分、為財政司長評分、以及假設明天有權投票決定續任或罷免陳茂波，你會投續任、罷免或棄權票？

結果顯示，對預算案表示不滿意和非常不滿意的受訪者高達40%，而滿意或非常滿意的僅23%，以100分為滿分來看，新財案整體評分為47.1分，而對陳茂波支持度的評分則僅40.5分。

據報導，當問到假設明天有權投票決定續任或者罷免陳茂波作為財政司長，有49%受訪者表示會將手上一票投下「罷免」，而支持他續任的僅19%。