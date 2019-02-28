親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

整理包／看過來！3月1日上路 必知交通新措施

川金會直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整核武飛彈清單

北京觀察／北京迎兩會 講解營商新政

2019-02-28 12:10世界日報 文／雲上風

二月最後的日子，北京一連兩天出動市府十個部門，面向市內1200間民營企業，講解其今年的營商新政。

北京的營商新政，具體來說名稱是2.0版優化營商環境9項政策及N項配套措施。官方說這些措施的目標是要達到政府的「精簡環節、精簡時間、精簡費用、增加透明度」。此次新出台的「9+N」政策2.0版，主要是在辦理建築許可、獲得用水用氣、開辦企業、跨境貿易、納稅等多個領域，要去繁就簡，最大程度為企業減負鬆綁。

在中國來說，北京營商環境已號稱最佳，因為在世界銀行對全球190個經濟體營商環境的評價中，中國排名第46，且已躋身營商環境改善排名前10。世界銀行如此評價中國，主要看兩個樣本城市，其中一個是北京。而在中國國內的相關評價中，北京在全國22個城市營商環境試評價中排名居首。

北京這次出動那麼多部門來講解營商環境優化的新政，除了北京要好上加好，還因3月1日即進入人大、政協兩會期，各方人士都要匯聚北京，而優化營商環境，已經在各地方政府的政府工作報告中，定為今年要大幹一場的重要任務。而國務院總理李克強馬上要作的政府工作報告，也要大談此事。

今次要優化營商環境，中國面對的新背景，主要是中美之爭，這不僅影響中國經濟的起落，也影響到地方工作的布局。而智囊機構的新建言中，提出營商理境的改善和優化是硬任務，中美磋商成功，要加大開放度，必須進一步改善營商環境，加快市場化、法治化的改革；如中美談崩了，中國同樣要改善營商環境，吸引更多的外資，放活更多的內資，才能應對中國經濟的大變局。

北京經濟
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

滬指半日跌10點 深成指升10點

2019-02-28 12:12

中共兩會：續採「六穩」政策 下調經濟增長目標

2019-02-28 11:15

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04

廣州下月家博會 吸4100企業參展

2019-02-28 02:04

廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04

港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54

平安集團健康事業虧損收歛

2019-02-28 01:53

陸股解碼／券商類股 領漲先鋒

2019-02-28 01:53

陸設科創板 訂嚴標準穩起步原則

2019-02-27 23:51

樂視網去年虧損減少

2019-02-27 23:51

證券新兵 感受「火山口」味道

2019-02-27 23:50

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

大陸央行2019年重點工作 堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50

港交所亮成績單：去年淨利增長26% IPO募資額全球第一

2019-02-27 20:22

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

百度再出包 「野」旅行社獲認證

2019-02-27 17:36

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

滬指收升12點 曾逼近3000關

2019-02-27 15:40

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54

滬指開市後走高 水泥金融股靠穩

2019-02-27 09:48

北京與河北北三縣簽約 意向投資逾300億

2019-02-27 02:12

中國鐵建 再承接莫斯科地鐵工程

2019-02-27 02:12

渤海灣 發現千億方大型氣田

2019-02-27 02:12

大陸電動車充電設施 增速快

2019-02-27 02:12

企業登科創板 五省市有賞

2019-02-27 02:11

陸股解碼／啞鈴式布局 有攻有守

2019-02-27 02:11
看更多

熱門文章

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

還願被中國下架 國台辦：依法管理很正常

2019-02-27 12:31

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

陸否認一中各表 學者：不再允許戰略模糊

2019-02-27 21:51

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

「基因編輯」項目 改由國務院衛健委審批

2019-02-27 15:10

港媒：中共肯定治疆模式 擬複製輸出

2019-02-27 13:48

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

香港新預算案憂思未來被指雞肋

2019-02-27 23:53

香港米其林新斗記銅鑼灣分店 疑欠薪突停業

2019-02-27 18:18

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top