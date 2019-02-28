北京觀察／北京迎兩會 講解營商新政

2019-02-28 12:10 世界日報 文／雲上風



二月最後的日子，北京一連兩天出動市府十個部門，面向市內1200間民營企業，講解其今年的營商新政。

北京的營商新政，具體來說名稱是2.0版優化營商環境9項政策及N項配套措施。官方說這些措施的目標是要達到政府的「精簡環節、精簡時間、精簡費用、增加透明度」。此次新出台的「9+N」政策2.0版，主要是在辦理建築許可、獲得用水用氣、開辦企業、跨境貿易、納稅等多個領域，要去繁就簡，最大程度為企業減負鬆綁。

在中國來說，北京營商環境已號稱最佳，因為在世界銀行對全球190個經濟體營商環境的評價中，中國排名第46，且已躋身營商環境改善排名前10。世界銀行如此評價中國，主要看兩個樣本城市，其中一個是北京。而在中國國內的相關評價中，北京在全國22個城市營商環境試評價中排名居首。

北京這次出動那麼多部門來講解營商環境優化的新政，除了北京要好上加好，還因3月1日即進入人大、政協兩會期，各方人士都要匯聚北京，而優化營商環境，已經在各地方政府的政府工作報告中，定為今年要大幹一場的重要任務。而國務院總理李克強馬上要作的政府工作報告，也要大談此事。

今次要優化營商環境，中國面對的新背景，主要是中美之爭，這不僅影響中國經濟的起落，也影響到地方工作的布局。而智囊機構的新建言中，提出營商理境的改善和優化是硬任務，中美磋商成功，要加大開放度，必須進一步改善營商環境，加快市場化、法治化的改革；如中美談崩了，中國同樣要改善營商環境，吸引更多的外資，放活更多的內資，才能應對中國經濟的大變局。