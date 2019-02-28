中共兩會：續採「六穩」政策 下調經濟增長目標

2019-02-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



今年中共全國兩會，將繼續實行「六穩」政策，保持經濟運行在合理區間，將下調經濟增長至6%至6.5%的區間。圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。（中新社） 分享 facebook 大陸全國兩會召開在即，香港明報預計，穩經濟、促改革仍是今年兩會主題，預計今年繼續實行「六穩」政策，保持經濟運行在合理區間，全國經濟增長目標也有可能從2018年的6.5%下調至6至6.5%的區間。

報導稱，今年是中國全面建成小康社會關鍵之年，但是面對經濟下行，特別是民營中小企，在經營環境、借貸等方面都陷入困境的情况下，優化營商環境勢在必行且刻不容緩。去年外界批評中國「國進民退」現象再起。官方為了挽救貢獻全國80%以上就業機會、佔國內生產總額60%以上的民營企業，至今頻繁推出多項政策，包括定向降准、改變銀行考評方式，以推動普惠金融並要求加強金融服務民企。

華東理工大學商學院副教授沈凌認為，中小企業主要是民營企業，大型企業則更多是國營企業，這為原本就處於不公平競爭的民企與國企之間再增加資源博弈。中央社引述沈凌指出，中國的問題在於間接融資機構以國有銀行為主，當政府為防範風險推動「金融去槓桿」，還款風險較高的民企首當其衝。現在雖然在各項政策下加速對民企放貸，但沈凌預計，一年後發現壞帳比例增加，難免又會清理整頓，「政策一收，很多民企又會死掉」。

中共國務院發展研究中心對外經濟研究部原部長趙晉平則認為，雖然近年來中國改善營商環境有一定成效，據世界銀行報告，2018年中國營商環境全球排名已從78位上升至46位。但中國在某些指標上的排名與世界一流水平仍有不小差距。

中新社報道，此前舉行的2019年中國地方兩會上，絕大多數省市亦將改善營商環境列為今年重點工作之一，提出大幅度壓減項目審批時間，將愈來愈多的事項移至網上辦理，讓企業少跑路等一系列目標。報道引述大陸多名學者表示，僅靠聚焦便利化的政策還不夠，關注法治化、國際化，打造高標準的制度和規則應成為新時期中國改善營商環境的新着力點。

中金公司研究部在微信公眾號「中金宏觀」發布兩會前瞻，預計中國今年繼續實行「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」的「六穩」政策，作為繼續堅持穩中求進工作總基調，保持經濟運行在合理區間。中金指出，預計2019年實際GDP增速為6.4%，有望接近增長目標區間的上端。預計中國繼續擴大對外開放，放寬市場准入，進一步降低關稅，積極擴大進口。