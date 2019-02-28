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大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸網購發達，許多讓人意想不到的東西都能在網路上找到，如今甚至能上網買大學校產。據《每日經濟新聞》報導，受西安市中級人民法院委託，西部產權交易所將於3月14日10時至15日10時，在阿里拍賣網公開拍賣西安華西專修大學部分校產。

此次拍賣標的是西安華西專修大學眉縣紅河校區國有土地使用權及房產、資產項目。報導稱，這已是該標的第二次拍賣，在首拍流標後，打了八五折再度掛上拍賣平台。起拍價為人民幣4.25億元（約新台幣19億元），保證金人民幣1億元。

本次處置標的包括學校該校區涉案的動產（設施設備）、構築物、管道溝槽、綠化苗木等。涉及的不動產有土地面積合計為67萬7,206.90平方公尺的綜合用地，和總建築面積合計為13萬3,020.65平方公尺的地上建築物。

西安華西專修大學成立於1989年，是一所全日制綜合性民辦大學，也是大陸「教育扶貧」示範大學。

據學校官網訊息，2002年西安華西專修大學與銀行合作，對貧困學生由學校擔保，實行信貸助學，待學生就業後逐步還貸。這項舉措使貧困生僅用普通高校學雜費的三分之一，即可完成大學學業，迄今已扶助5萬餘名貧困生完成學業。

至於何以今日會淪落到校產遭上網拍賣，每日經濟新聞指出，主因是學校前些年涉及一宗大額非法集資案。

西安市人民檢察院指控，2005年8月，華西專修大學因缺少資金，時任校長的被告人王明亮與他人商議以教育扶貧為名組建融資團隊，向社會公眾非法募集資金。

融資團隊與集資群眾簽訂《合作辦學協議書》，借款期限為1至5年期，年利率10%~16%，募集資金的75%將交由學校支配，25%作為融資團隊的提成及投資人的投資獎勵，合約到期後，由華西大學向投資人償還本金並支付利息。

經審計，西安華西大學自2007年初至2014年初共吸金人民幣23.92億元，退還投資人本金、利息共計12.87億元，未返還資金11.05億元。

西安華西大學除支付業務人員提成人民幣6.86億元外，其餘資金被用於購買土地、學校設備、對外投資等項目。王明亮等18名被告隨後也因此被控涉嫌非法吸收公眾存款罪。

西安華西專修大學部分校產出現在阿里拍賣網，即將再度進行公開拍賣。（截圖自阿里拍賣...
西安華西專修大學部分校產出現在阿里拍賣網，即將再度進行公開拍賣。（截圖自阿里拍賣網）
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