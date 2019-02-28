親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸股解碼／券商類股 領漲先鋒

2019-02-28 01:53經濟日報 許智洋

中美貿易談判進展順利，投資氣氛轉趨樂觀，陸股漲升氣勢如虹，2月至今上證指數上漲14.29%，昨（27）日收在2,953.28點，深圳指數漲幅超過20%，收在1,540.92點。券商類股大幅走升，成為陸股領漲急先鋒，除了來自於滬深港通之北向資金大力加碼拉抬，主要還是政策紅利及成交量能回溫加持。

證券監管政策利多頻出，券商經營環境獲改善，不僅科創板即將推出，有助提升直接融資占比，加上信用交易取消兩融平倉線不得低於130%限制、鼓勵保險及券商資金入市等措施，激勵券商股在政策紅利支持下展開多頭走勢。此外，大陸證券業協會向券商下發《關於就資本市場減稅降費措施徵集意見的通知》，其中減稅降費主要針對一級市場稅費及交易費等，有利提高資本市場活躍度，同時活化陸股動能。

中美貿易談判進展順利，市場風險偏好回升，帶動成交量能增溫，不僅1月滬深兩市日均量回升至近人民幣3,000億元，2月25日單日成交金額甚至突破人民幣1兆元，料將為券商創造可觀佣金，挹注券商股營收動能，成為近期推升股價上漲的主要動力。

以價值面來看，目前券商類股股價淨值比約1.4倍，仍位於相對低檔。眼見中美貿易談判達成協議有望、MSCI指數可能將A股納入因子提升至20%，加上兩會政策落地等利多發酵，拉抬市場風險偏好，搭配資本市場改革政策推進以激發交易量能，券商股料將持續受惠，估值行情有望修復，再者，以過去經驗來看，券商股發動漲升攻勢，可視為陸股開啟牛市行情的先行指標。（作者是保德信中國品牌基金經理人）

陸股資本市場
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

陸設科創板 訂嚴標準穩起步原則

2019-02-27 23:51

大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04

廣州下月家博會 吸4100企業參展

2019-02-28 02:04

廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04

港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54

平安集團健康事業虧損收歛

2019-02-28 01:53

樂視網去年虧損減少

2019-02-27 23:51

證券新兵 感受「火山口」味道

2019-02-27 23:50

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

大陸央行2019年重點工作 堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50

港交所亮成績單：去年淨利增長26% IPO募資額全球第一

2019-02-27 20:22

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

百度再出包 「野」旅行社獲認證

2019-02-27 17:36

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

滬指收升12點 曾逼近3000關

2019-02-27 15:40

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54

滬指開市後走高 水泥金融股靠穩

2019-02-27 09:48

北京與河北北三縣簽約 意向投資逾300億

2019-02-27 02:12

中國鐵建 再承接莫斯科地鐵工程

2019-02-27 02:12

渤海灣 發現千億方大型氣田

2019-02-27 02:12

大陸電動車充電設施 增速快

2019-02-27 02:12

企業登科創板 五省市有賞

2019-02-27 02:11

陸股解碼／啞鈴式布局 有攻有守

2019-02-27 02:11

A股爆量 連兩天衝4.6兆元

2019-02-27 02:10

比亞迪新能源車 去年銷24.7萬輛奪第一

2019-02-27 02:09

南通惠台 補助遭三反企業

2019-02-26 23:29

人民幣中間價連六紅

2019-02-26 23:29
看更多

熱門文章

搭電梯突然卡住怎麼辦？ 女老師「門縫塞鈔票」求救！

2019-02-27 11:01

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

2019-02-27 09:00

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

中共坦承：非洲豬瘟形勢十分嚴峻

2019-02-27 11:31

高雄婚慶業者登陸 愛情產業鏈合作協議簽了！

2019-02-27 10:48

國台辦證實 福建已初步完成向金馬供電規劃

2019-02-27 11:31

蘇貞昌一支掃把論 國台辦痛批：「盲人騎瞎馬」

2019-02-27 11:47

美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42

就叫「31條」！國台辦發布首款兩岸資訊服務移動App

2019-02-27 12:11

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top