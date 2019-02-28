陸股解碼／券商類股 領漲先鋒

2019-02-28 01:53 經濟日報 許智洋



中美貿易談判進展順利，投資氣氛轉趨樂觀，陸股漲升氣勢如虹，2月至今上證指數上漲14.29%，昨（27）日收在2,953.28點，深圳指數漲幅超過20%，收在1,540.92點。券商類股大幅走升，成為陸股領漲急先鋒，除了來自於滬深港通之北向資金大力加碼拉抬，主要還是政策紅利及成交量能回溫加持。

證券監管政策利多頻出，券商經營環境獲改善，不僅科創板即將推出，有助提升直接融資占比，加上信用交易取消兩融平倉線不得低於130%限制、鼓勵保險及券商資金入市等措施，激勵券商股在政策紅利支持下展開多頭走勢。此外，大陸證券業協會向券商下發《關於就資本市場減稅降費措施徵集意見的通知》，其中減稅降費主要針對一級市場稅費及交易費等，有利提高資本市場活躍度，同時活化陸股動能。

中美貿易談判進展順利，市場風險偏好回升，帶動成交量能增溫，不僅1月滬深兩市日均量回升至近人民幣3,000億元，2月25日單日成交金額甚至突破人民幣1兆元，料將為券商創造可觀佣金，挹注券商股營收動能，成為近期推升股價上漲的主要動力。

以價值面來看，目前券商類股股價淨值比約1.4倍，仍位於相對低檔。眼見中美貿易談判達成協議有望、MSCI指數可能將A股納入因子提升至20%，加上兩會政策落地等利多發酵，拉抬市場風險偏好，搭配資本市場改革政策推進以激發交易量能，券商股料將持續受惠，估值行情有望修復，再者，以過去經驗來看，券商股發動漲升攻勢，可視為陸股開啟牛市行情的先行指標。（作者是保德信中國品牌基金經理人）