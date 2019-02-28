平安集團健康事業虧損收歛

2019-02-28 01:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國平安集團旗下平安好醫生昨（27）日發布去年全年財報，營收人民幣33.38億元（約新台幣155.55億元），年增78.7%；虧損人民幣9.13億元，相較2017年虧損人民幣10.02億元，年減8.8%。

平安好醫生昨收港幣37.85元，下跌2.57%。

新浪科技網報導，平安好醫生董事長兼CEO王濤表示，2019年平安好醫生將持續升級核心業務家庭醫生服務，發揮AI技術的優勢，提升效率，降低成本。在家庭醫生服務方面，2019年將重點進行線上線下融合：在現有的龐大生態網路中，更加緊密地將醫院、診所和藥店聯合起來，為用戶提供全流程服務。

平安好醫生，原名平安健康管家。是一款在線健康諮詢及健康管理App，為平安集團旗下網路業務重點，2014年8月成立。平安好醫生昨市值人民幣403億元。

報告期內，家庭醫生服務收入達人民幣4.1億元，年增69.6%。毛利達人民幣9.1億元，年增49%。用戶達2.65億人，較2017年底增加7,240萬人。2018年12月，月活躍用戶數和月付費用戶數分別達5,470萬和240萬，分別年增85.4%和86.2%；全年平均付費用戶轉化率從2.7%提升至3.6%。

智通財經網報導，公司與商業保險合作會員產品累計貢獻收入逾人民幣2億元，服務保險會員逾100萬人。初戰告捷，後市可期。去年全年銷售及營銷費用人民幣12.3億元。較2017年全年人民幣7.2億元增71.2%，去年全年銷售及營銷費用占收入比率為37.1%。