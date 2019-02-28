港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



香港交易所昨（27）日發布去年全年財報，營收港幣158.67億元，年增20%，淨利潤港幣93.12億元（約新台幣354億元），年增26%。營收和淨利潤均創下歷史新高。

香港交易所昨收港幣268元，下跌0.741%。

中證網報導，港交所表示，公司在2018年取得亮眼成績，主要受惠於2018年歷史新高的上市費用以及增長強勁的交易及結算費收入。具體來看，2018年香港市場首次公開招股集資額為港幣2,880億元，年增124%，十年來六度稱冠全球。

不過，高盛認為，港交所去年第4季每股獲利為港幣1.47元，較該行預期低8%，主因收入下降和經營開支增加。期內公司收入和成本開支均遜於預期，其中收入較預期低3%，支出則較預期高6%。持該股「中性」評級，目標價港幣272元，未來須留意資本市場改革、大陸市場競爭等因素。

財報指出，2018年現貨市場平均日成交額達港幣1,074億元，年增22%；股票成交總額達港幣19.46兆元，刷新2015年所創最高紀錄；衍生產品市場方面，2018年成交約2.96億張，年增38%，也創歷史新高。

智通財經網報導，香港交易所集團行政總裁李小加預估，港交所2019年IPO情況不像2018年那麼強勁。2018年香港新上市公司218家，較2017年的174家增加44家，升25.3%；IPO金額港幣2,864.97億元，較2017年升122.9%。

2018年香港IPO發行大幅上升，由於2月港交所推出近20年以來最大一次上市改革制度：允許尚未獲利的生物科技公司及允許同步不同權的公司來港上市，這次的重大改革使2018年上半年香港IPO數量重回全球首位。

展望未來，港交所表示，科技革新是公司的一個重要焦點。公司於2018年8月設立香港交易所創新實驗室，以增強對資訊科技方面的了解，並應用新科技配合公司的業務發展。

提到A股、H股競爭，李小加表示，競爭永遠都是問題，很多大型國企加入港股。歷史證明，大餅將會愈做愈大，在香港上市的價值總會有。