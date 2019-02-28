廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



機器人被視為「製造業皇冠頂端的明珠」，從研發、製造到應用，為衡量一個國家科技創新和高端製造業水準的重要標誌。根據客戶的現實需求，機器人企業有針對性地進行智慧設備和系統研發，已逐漸成為常態。

人民日報報導，廣東的工業機器人產業蓬勃發展，機器人製造因需而產、因用而研，應用範圍不斷擴大，相關企業正向更多層次、更高水平的方向研發創新。機器人行業未來將推動製造業邁向高端化、智慧化、綠色化。

報導舉例，廣州達意隆包裝機械股份有限公司生產車間，兩台「吹瓶機器人」整合已經到了最後的調試階段。機器一啟動，機器手「拾」起一粒粒食品級聚乙烯顆粒，而到另一端已經是一個個成品飲料包裝瓶，接下來的工作再交給灌裝機器人、貼標機器人、裝箱機器人，整個車間流程下來，不需要一個人，全部用機器人代替。

在廣東，這樣的場景越來越多，廣東工業機器人企業根據客戶需求，研發製造企業所需機器人設備，甚至為企業設計好整合系統，使傳統工廠以一種全新的模式出現在大眾的視野，大幅提高企業生產效率，而且使整個生產過程更安全、更環保。

根據大陸「機器人產業發展規劃（2016—2020年）」，到2020年，自主品牌工業機器人年產量達到10萬台，作為製造業大省，廣東的工業機器人產業是因需而產、因用而研。據統計，廣東目前活躍的機器人相關企業超過500家，已經成為大陸主要工業機器人產業聚集區之一。

近年來，廣東省著力打造智慧裝備及機器人全產業鏈生態，形成了涵蓋上游數控系統、電主軸、減速器、控制器、伺服電機等關鍵零部件，中游工業機器人本體，下游系統整合的智慧製造產業鏈，以及自主發展的高檔數控機床、注塑機械、包裝裝備等智慧成套裝備的產業體系。