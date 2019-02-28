粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



粵港澳大灣區規劃綱要發布後，位於珠海市橫琴新區的粵澳合作中醫藥科技產業園更加吸引海內外目光。作為粵港澳大灣區中醫藥產業的新引擎，產業園已有逾百個項目落戶。

新華社報導，8年前，作為「粵澳合作框架協議」首個粵澳合作的落地項目，粵澳合作中醫藥科技產業園正式落戶橫琴。這個產業園佔地面積50萬平方公尺，規劃建築面積90萬平方公尺，分為公共服務平台和大健康產業區兩大區域。

其中，公共服務平台一期包括GMP中試大樓等7個單體項目，已於2017年9月正式建成並投入使用；公共服務平台二期（成片孵化區）包括孵化器、加速器、獨棟總部三大區域，已於2018年9月建成。

截至2019年1月，與該園對接洽談各類企業已達553家，累計註冊企業117家。涉及中醫藥、保健品、醫療器械、醫療服務領域。

已註冊的29家澳門企業中，屬於新培育的中醫藥企業12家，屬於澳門傳統中醫藥企業投資新設企業10家。此外「國際青年中醫生交流基地」也已掛牌運作。

粵澳合作中醫藥科技產業園開發有限公司董事長呂紅說，因承載著推動粵澳產業合作和促進澳門經濟適度多元發展的重要使命，在過去8年裡，產業園區獲得有關部門及粵澳兩地政府的大力支持。

粵澳合作中醫藥科技產業園投資主體為澳門投資發展股份有限公司和珠海大橫琴投資有限公司。

呂紅同時還兼任澳門特別行政區政府經濟財政司司長辦公室顧問。

該園還與以葡語系國家為主的政府機構、貿易協會與商會建立合作關係，並以中醫技術教育培訓為手段，推廣傳統中醫藥文化和技術。以葡語系國家為主的政府職能部門、協會和商會的分支機構也紛紛入駐該園，入園企業可直接與這些機構進行交流與合作，借此推動入園企業的優質產品和技術透過澳門走入國際市場。

粵港澳大灣區發展規劃綱要發布後，該園的大健康產業區已全面啟動建設工作，預計將於今年建成，明年將正式投入運營。