深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／綜合報導



深圳2018年的GDP首度超過香港，成為粵港澳大灣區經濟總量排名第一的城市。圖為創科企業林立的深圳南山區。 香港中通社 分享 facebook 香港特別行政區政府27日公布去年GDP（國內生產毛額），若按人民幣計算，去年深圳市GDP比香港多高出人民幣221億元左右，這是深圳市GDP首次超越香港，深圳已成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

澎湃新聞報導，數據顯示，2018年香港GDP為港幣2兆8,453.17億元，年增3%。根據香港統計處官網的兌換率，2018年人民幣兌港幣平均匯率為1.1855，依此計算，去年香港GDP折合人民幣約為2兆4,000.98億元。

深圳日前公布的數據顯示，2018年深圳市GDP為人民幣2兆4,221.98億元，年增7.6%。以人民幣做比較，去年深圳市GDP高出香港221億元左右，這是深圳市GDP首次超越香港，深圳成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

去年就曾傳出深圳2017年GDP超越香港的消息，不過當時深圳統計局表示，一般計算和對比香港生產總值時，應按照當年年均匯率，而不是某一日匯率來計算，因此根據2017年人民幣兌港幣平均匯率計算，2017年香港GDP仍然高出深圳約人民幣611億元，但差距確實已經大幅縮小。

香港特區政府財政司司長陳茂波在發表財政預算案時說，外部壓力增加，香港經濟增長由2018年上半年的4.1%，減慢至下半年的2.1%，第4季增幅更只有1.3%，是2016年第1季度以來最低。整體而言，香港經濟在2018年增長3%，但仍然高於過去十年平均2.8%的增速。

陳茂波表示，今年全球經濟前景充滿變數，將會制約香港經濟表現，預測2019年香港經濟會有2%至3%的實質增長。

對於粵港澳大灣區的發展，陳茂波表示，香港需要特別留意幾方面工作，包括深化供給側結構性改革，推動互聯網、大數據、人工智慧和實體經濟深度融合；創新引領經濟發展，著重科研和科技應用；推進粵港澳大灣區發展及一帶一路倡議的實施；以及繼續深化改革開放，擴大對外雙向投資和貿易往來。