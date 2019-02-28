親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

33歲的重慶涪陵人彭榮貴是一名返鄉創業青年，他的祖輩世代做鹹菜，到他已是第五代傳承人。2018年4月起，他在短視頻平台抖音上分享自家榨菜的製作流程，吸引一批粉絲，公司榨菜年產值已突破百萬元（人民幣，下同）。

地處重慶市中部的涪陵區是「中國榨菜之鄉」。1898年，當地人將青菜頭醃製後脫鹽、脫水，製成一種新型的醃菜「榨菜」，並發展為百億元的產業，也與歐洲酸黃瓜、德國甜酸甘藍並譽為「世界三大名醃菜」。隨著產品結構不斷優化升級，涪陵榨菜產品已形成百餘個品種，銷往大陸各地，並出口東南亞、歐美等50多個國家和地區。

2013年抱著「把榨菜技藝傳承發揚」的家鄉情結，彭榮貴辭去船舶大副工作，揣著積蓄返鄉。「創業初期並不順利，第一年就虧損了。」他說，傳統產品要想打開市場，需要塑造品牌形象。經多年摸索，他的生意逐步有了起色。

近年來電商平台的興起，也為彭榮貴帶來商機。他透露，目前其公司產品已入駐微信微店、淘寶等平台，線上銷售額占總量的35%。2018年，彭榮貴發現周邊不少年輕人玩抖音，便萌生用抖音推廣榨菜的想法。

打開彭榮貴的抖音帳號看到，已發布的44個作品涵蓋榨菜的原料採摘、傳統風乾脫水、工廠流水線生產、封裝推廣等多方面。留言板裡，不少人諮詢購買方式，也有網民對榨菜生產流程表示「大開眼界」。

談及利用互聯網展示榨菜產業，50歲的涪陵榨菜傳統製作技藝傳承人李文林說：「這是一個很好的開端」。他認為，隨著榨菜產業鏈不斷完善，榨菜技藝背後的歷史文化需要深入挖掘。讓更多人瞭解涪陵榨菜，可反哺產業轉型升級。

涪陵榨菜不但是特色產品，也是當地的特色文化之一。當地將啟動建設農旅文商貿綜合性項目「涪陵1898榨菜文化小鎮」，以榨菜博物館、榨菜文化廣場、榨菜非遺傳承保護中心等，展示榨菜的人文內涵。

抖音創業電商
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

陸設科創板 訂嚴標準穩起步原則

2019-02-27 23:51

大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

粵港澳大灣區 中醫藥產業區逾百企業落腳

2019-02-28 02:04

廣州下月家博會 吸4100企業參展

2019-02-28 02:04

廣東機器人產業 邁向綠色高端

2019-02-28 02:04

港交所豐收 去年淨利新高

2019-02-28 01:54

平安集團健康事業虧損收歛

2019-02-28 01:53

陸股解碼／券商類股 領漲先鋒

2019-02-28 01:53

樂視網去年虧損減少

2019-02-27 23:51

證券新兵 感受「火山口」味道

2019-02-27 23:50

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

大陸央行2019年重點工作 堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50

港交所亮成績單：去年淨利增長26% IPO募資額全球第一

2019-02-27 20:22

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

百度再出包 「野」旅行社獲認證

2019-02-27 17:36

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

滬指收升12點 曾逼近3000關

2019-02-27 15:40

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54

滬指開市後走高 水泥金融股靠穩

2019-02-27 09:48

北京與河北北三縣簽約 意向投資逾300億

2019-02-27 02:12

中國鐵建 再承接莫斯科地鐵工程

2019-02-27 02:12

渤海灣 發現千億方大型氣田

2019-02-27 02:12

大陸電動車充電設施 增速快

2019-02-27 02:12

企業登科創板 五省市有賞

2019-02-27 02:11

陸股解碼／啞鈴式布局 有攻有守

2019-02-27 02:11

A股爆量 連兩天衝4.6兆元

2019-02-27 02:10

比亞迪新能源車 去年銷24.7萬輛奪第一

2019-02-27 02:09

南通惠台 補助遭三反企業

2019-02-26 23:29

人民幣中間價連六紅

2019-02-26 23:29
看更多

熱門文章

搭電梯突然卡住怎麼辦？ 女老師「門縫塞鈔票」求救！

2019-02-27 11:01

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

2019-02-27 09:00

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

中共坦承：非洲豬瘟形勢十分嚴峻

2019-02-27 11:31

高雄婚慶業者登陸 愛情產業鏈合作協議簽了！

2019-02-27 10:48

國台辦證實 福建已初步完成向金馬供電規劃

2019-02-27 11:31

蘇貞昌一支掃把論 國台辦痛批：「盲人騎瞎馬」

2019-02-27 11:47

美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42

就叫「31條」！國台辦發布首款兩岸資訊服務移動App

2019-02-27 12:11

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

還願被中國下架 國台辦：依法管理很正常

2019-02-27 12:31

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

兩岸和平協議 國台辦：凡有利兩岸應努力推動

2019-02-27 10:46

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

維權律師江天勇明出獄 被迫押往鄭州

2019-02-27 10:08

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

地方政府官網多錯字 連省委書記名字都寫錯　

2019-02-27 12:11

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

「基因編輯」項目 改由國務院衛健委審批

2019-02-27 15:10

陸否認一中各表 學者：不再允許戰略模糊

2019-02-27 21:51

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

比亞迪新能源車 去年銷24.7萬輛奪第一

2019-02-27 02:09

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43

卜睿哲：中國是台灣分裂最大受益者

2019-02-27 10:31

港媒：中共肯定治疆模式 擬複製輸出

2019-02-27 13:48

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

滬指開市後走高 水泥金融股靠穩

2019-02-27 09:48

香港米其林新斗記銅鑼灣分店 疑欠薪突停業

2019-02-27 18:18

滬指收升12點 曾逼近3000關

2019-02-27 15:40

大陸央行2019年重點工作 堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top