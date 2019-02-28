抖音賣榨菜 年產值破百萬

2019-02-28 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



33歲的重慶涪陵人彭榮貴是一名返鄉創業青年，他的祖輩世代做鹹菜，到他已是第五代傳承人。2018年4月起，他在短視頻平台抖音上分享自家榨菜的製作流程，吸引一批粉絲，公司榨菜年產值已突破百萬元（人民幣，下同）。

地處重慶市中部的涪陵區是「中國榨菜之鄉」。1898年，當地人將青菜頭醃製後脫鹽、脫水，製成一種新型的醃菜「榨菜」，並發展為百億元的產業，也與歐洲酸黃瓜、德國甜酸甘藍並譽為「世界三大名醃菜」。隨著產品結構不斷優化升級，涪陵榨菜產品已形成百餘個品種，銷往大陸各地，並出口東南亞、歐美等50多個國家和地區。

2013年抱著「把榨菜技藝傳承發揚」的家鄉情結，彭榮貴辭去船舶大副工作，揣著積蓄返鄉。「創業初期並不順利，第一年就虧損了。」他說，傳統產品要想打開市場，需要塑造品牌形象。經多年摸索，他的生意逐步有了起色。

近年來電商平台的興起，也為彭榮貴帶來商機。他透露，目前其公司產品已入駐微信微店、淘寶等平台，線上銷售額占總量的35%。2018年，彭榮貴發現周邊不少年輕人玩抖音，便萌生用抖音推廣榨菜的想法。

打開彭榮貴的抖音帳號看到，已發布的44個作品涵蓋榨菜的原料採摘、傳統風乾脫水、工廠流水線生產、封裝推廣等多方面。留言板裡，不少人諮詢購買方式，也有網民對榨菜生產流程表示「大開眼界」。

談及利用互聯網展示榨菜產業，50歲的涪陵榨菜傳統製作技藝傳承人李文林說：「這是一個很好的開端」。他認為，隨著榨菜產業鏈不斷完善，榨菜技藝背後的歷史文化需要深入挖掘。讓更多人瞭解涪陵榨菜，可反哺產業轉型升級。

涪陵榨菜不但是特色產品，也是當地的特色文化之一。當地將啟動建設農旅文商貿綜合性項目「涪陵1898榨菜文化小鎮」，以榨菜博物館、榨菜文化廣場、榨菜非遺傳承保護中心等，展示榨菜的人文內涵。