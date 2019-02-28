陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



武漢市新洲區政府27日透露，位於該區的武漢國家航天產業基地建設目前進展順利，今年初步具備火箭生產能力。該基地是中國大陸首個商業航天產業基地。

中新社報導，近年來，為促進武漢產業轉型升級和高質量發展，該市以武漢經濟技術開發區、東湖高新區、臨空港經濟技術開發區等三大國家級開發區基礎，以及長江中游航運中心陽邏港，分別建設武漢國家智慧網聯汽車基地、國家存儲器基地、國家網路安全人才與創新基地、國家航天產業基地等四大產業基地。

其中，位於新洲區的國家航天產業基地由武漢市政府聯合中國航天科工集團公司等單位共同打造，針對新型運載火箭及發射服務、衛星平台及載荷、空間信息應用、地面及終端設備製造等領域，打造世界級商業航天產業基地。

目前在武漢國家航天產業基地航天產業港一期內，研發樓、人才公寓樓等單體建築均已建成，並具備入駐條件；由綜合廠房、總裝測試廠房、動力車間、綜合樓構成的航天科工火箭產業園，正在進行廠房屋面鋼架吊裝施工。

據武漢國家航天產業基地相關負責人表示，目前基地道路等基礎設施建設進展順利。航天科工火箭公司作為首批入駐企業，4萬平方公尺廠房正在同步建設，火箭總裝總調中心主體結構即將封頂，年底前完成生產線安裝調試，初步具備火箭生產能力。包括上游天基物聯網、天基互聯網公司已陸續進駐，產業鏈已初步形成。

近年來，武漢市憑藉強大科技研發、生產製造能力，在中國大陸航空航天產業發展過程中嶄露頭角。每年一屆的中國（國際）商業航天高峰論壇在此召開，中國大陸首個天基物聯網產業聯盟在此成立，大陸首顆低軌寬帶通信技術驗證衛星命名「虹雲．武漢號」，快舟火箭牽手「流浪地球」等，更是助推武漢航天產業發展。