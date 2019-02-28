大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



26日發布的「2019瀚納仕亞洲薪酬指南」指出，雖然中國大陸薪酬漲幅變緩，但仍高於亞洲平均水平，並且多領域人才爭奪呈現白熱化。

中新網報導，這份指南顯示，過去一年中，中國大陸36%的企業為員工漲薪3%至6%，40%的企業漲薪6%以上。2019年，中國大陸44%的企業預計為員工提供3%至6%的漲薪，35%的企業計畫提供6%以上的漲薪。

儘管願意為員工漲薪6%以上的僱主比率在逐年下降，但比率仍是亞洲平均比例的2倍多。與中國大陸形成鮮明對比的是，大多數日本（70%）和新加坡（59%）公司以及相當比率的香港（44%）和馬來西亞（35%）企業預計的薪酬漲幅將不超過3%。

瀚納仕大中華區執行總監蘭熙蒙表示，儘管中國大陸薪酬漲幅較過去幾年有所收窄，但整體增幅仍高於亞洲地區的平均水平。

他進一步指出，雖然中國大陸企業對經濟前景的態度沒有往年樂觀，但仍有超過半數的受訪企業表示，將在2019年增加長期員工，這顯示出中國大陸企業的商業信心依然強勁，這也將推動高端人才、尤其是高技能行業領域頂尖人才需求的持續增長。

從中國大陸的技能需求趨勢來看，技術創新、工業自動化、數字化轉型和國內消費的增長將拉動人才需求增長。指南顯示，市場對IT、數字技術、製造業、生命科學、金融技術和銷售方面等領域具有經驗和專業技能的人才擁有大量需求，這使他們將擁有較大的薪資議價空間。

該「指南」是基於對中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞和日本企業進行的調研，就17個行業的薪酬水平和招聘趨勢提供分析與見解。