大陸固定資產投資 今年呈企穩態勢

2019-02-28 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家發展改革委27日透露，2019年中國大陸固定資產投資運行將呈現企穩態勢，中高端製造業、現代服務業投資成為主要拉動力，基礎設施投資增長情況略有好轉，中西部投資增速繼續領先。

新華社報導，根據「2018年全國固定資產投資發展趨勢監測報告及2019年投資形勢展望」，從全大陸投資項目在線審批監管平台的數據分析，2018年全大陸擬建項目（指已經辦理審批、核准或備案手續的項目）數量增勢較好，同比增長15.5%，為2019年投資平穩運行提供堅實的項目儲備基礎。

報告指出，預計2019年投資增速可能呈現前高後低運行特徵。製造業和房地產業將保持較快增長，繼續發揮「穩投資」的主導性作用，基礎設施投資有望中速增長，是「穩投資」的重點發力方向。

分析指出，隨著大陸政府加大對基礎設施領域的支持力度，基礎設施投資增速有望逐步回暖。但在2018年基礎設施投資增速回落較大、地方政府融資渠道收縮的形勢下，預計基礎設施投資增長仍有壓力。以基建項目落地周期1年左右判斷，2019年基建投資有望保持中速增長態勢。

報告稱，2018年，先進製造業擬建項目數量較上年增長34.4%，高出整體製造業增速10.4個百分點。在創新驅動和轉型升級帶動下，中高端製造業加快布局，為製造業高質量發展夯實基礎。

現代服務業擬建項目數量同比增長23.1%，服務業擴大開放政策效果顯現，新興服務模式蓬勃發展，現代服務業快速擴容。2018年中部、西部地區擬建項目數量分別較上年增長30.1%、26.3%，增速領先全大陸，投資形勢相對較好。