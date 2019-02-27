百度再出包 「野」旅行社獲認證

2019-02-27 17:36 世界日報 中國新聞組／上海27日電



中國搜尋引擎龍頭百度再爆醜聞，多家冠有「百度V認證」的旅行社，將地下室雙架床宣傳成「三星級酒店」，榨菜宣傳成「四星級標準菜品」……讓遊客經歷如此消費降級的「野」旅行社，竟然被冠以百度信譽V認證。深圳消費者委員會已介入調查，要求百度限期整改。

澎湃新聞報導，深圳市消費者委員會指出，春節期間，消費者余女士和40餘名團友通過百度搜索旅行社，報名港澳五天四晚純玩旅遊服務團。到達香港後，不僅原定景點被取消，而且遭遇「強制購物」，旅行安排只有一天，次日全部安排購物。更讓他們驚訝是「食宿降級」，合同中「四星標準」的七菜實際上包含兩個榨菜，「三星級酒店」變地下室雙架床。

消委會表示，春節期間收到消費者26宗「港澳遊」投訴，其中50%的旅行社是消費者通過百度搜索到的。

消委會向百度公司發送監督函，並質疑，「百度V認證」值得信賴嗎？如此多消費者因其「放心訪問」而權益受損，百度公司該承擔怎樣的責任？「百度V認證」是怎樣的核查規則，讓消費者「可放心訪問」的？

近年，百度涉及多宗爭議事件。除了其軟件捆綁太多垃圾軟件，職員收費刪貼等，2016年「魏則西事件」引爆「百度競價排名」醜聞。今年初，「百度」再被揭發，其搜索結果首頁絕大多數是自家產品。有網友形容：「百度已死」。