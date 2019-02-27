比亞迪新能源車 去年銷24.7萬輛奪第一

2019-02-27 02:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林茂仁



比亞迪新能源汽車在2018年以24.7萬輛拿下第一。 新華社 分享 facebook 中國大陸新能源汽車銷售量呈現爆發性成長，其中，大陸國產品牌比亞迪在2018年以24.7萬輛拿下第一名，較去年成長一倍，其次是北汽新能源汽車的15.8萬輛。

比亞迪從跨足汽車產業開始，就致力研發新能源汽車，2018年全年銷量中，比亞迪賣出52萬輛，其中燃油車27.2萬輛，新能源車為24.7萬輛，在去年下半年連續多個月超越燃油車銷量成績，幾乎可以與燃油車平起平坐。

北汽新能源汽車從2013年起，就連續獲得大陸純電動汽車銷量冠軍，在2018年更是超額完成年初制定的銷量目標，全年銷量達到15.8萬輛，年增53%。據悉，北汽新能源看好今年市場，已將今年銷量目標定在22萬輛。

大陸去年整體汽車市場出現28年首見的衰退局面，唯一逆勢成長的就是新能源汽車，根據大陸乘聯會公布的汽車銷量資料，2018年新能源汽車全年累計銷量達到98.5萬輛，年增88.9%，其中，比亞迪就占了四分之一。

事實上，原本外界預期去年新能源汽車銷量可以突破100萬輛，但沒想到中美貿易戰開打，大陸經濟成長放緩，加上新能源汽車補貼逐步退場等政策影響下，銷售量略低於預期。

在汽車寒冬環境下，預估今年新能源汽車將會面臨更大挑戰，如特斯拉上海廠將生產大陸國產版MODEL 3，少了關稅的陸產特斯拉，挾品牌及價格優勢，將衝擊大陸國產新能源車。

比亞迪新能源汽車開年就傳出好消息，1月銷量2.8萬輛，年增高達2.9倍，主要原因是比亞迪推出新一代車型，加上春節前的傳統銷售旺季，帶動銷量衝高，其實比亞迪也有生產一般的燃油汽車，一般的燃油汽車銷量1.5萬輛，年減56%，看來比亞迪2019年的銷量重點將繼續是新能源車型。