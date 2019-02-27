A股爆量 連二天衝4.6兆元

2019-02-27 02:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



A股連續兩天成交量突破人民幣1兆元。圖為大陸投資人在券商大廳看盤。 新華社 分享 facebook 陸股昨（26）日多空激戰，指數衝高回落，滬深兩市成交額連續兩日突破人民幣1兆元（約新台幣4.6兆元）。由於昨日投資者湧進股市下單，部分券商網路伺服器、App出現當機情況。

華爾街見聞報導，陸股昨天開盤1小時成交額就高達人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元），較25日提前10分鐘。由於投資火熱，大陸多家券商上午開盤交易軟體異常，買賣情況下出現「服務器已滿」字樣。導致股民無法進入系統交易，包括廣發證券、海通、平安及華西證券等皆出現系統異常。

陸股昨日成交額為人民幣1.09兆元，超越周一的人民幣1.04兆元，續創三年來最大量。東方財富、中信證券、京東方A和中國平安四檔個股當天的成交額超過人民幣100億元。

上證綜指昨收盤下跌0.67%至2,941.52點；深證成指下跌0.5%至9,089.04點，創業板指漲0.69%至1,546.99點。上證50跌近2%。滬港通及深港通的「北上資金」前日淨流出後，昨日淨流入近人民幣20億元。

券商族群退潮，鋼鐵、煤炭、有色金屬等資源股午後強勢崛起。東方通信開盤漲停，一舉成為本輪行情首個十倍股，收盤跌9%。科技股集體回調，近期熱門的5G、柔性螢幕族群回調幅度較大，深天馬A、聯得裝備跌停。

路透報導，分析認為，部分投資者對權重金融股獲利了結，市場漲勢難以持續。另一方則認為，此次回調提供好的入市機會，將周一中國滬深300指數近6%的飆漲視作新一波買盤的開始，短期調整是很自然的事。

在2018年重挫後，陸股今年以來已大漲約20%，主要受到美中貿易談判有所進展、大陸放寬貨幣政策以支撐逐漸放緩的經濟、以及外資流入等因素影響。上海一村投資總經理潘江表示，中美兩國達成協議可望通過加速大陸改革強化長期競爭力。

金融股、特別是銀行股領跌，此前北京當局下令要求銀行及保險業者加強對民間企業貸款。滬深陸銀行指數昨收挫2.3%。

銀河證券表示，天量之後見天價，回跌壓力大，但是只要流動寬鬆與風險偏好提升的邏輯仍在，行情可期。