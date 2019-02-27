陸股解碼／啞鈴式布局 有攻有守

2019-02-27 02:11 經濟日報 謝企剛



在中美貿易談判偏向樂觀發展下，本周一A股市場氣勢如虹，放量大漲；周二雖再度放量，盤中指數一度衝過新高，但因市場急漲之後，短線獲利了結賣壓加重，震盪幅度擴增。雖均線仍呈上行趨勢，但短線震檔整理亦難以避免。滬指收在2,941.52點，下跌0.67%，深成指收在9,089.04點，下跌0.5%。

中美貿易戰對大陸GDP的影響約在1%以內，且對股票市場的衝擊可能在短期內即會消化。大陸政府最大的課題在於，中美貿易衝突議題對消費信心的刺傷與實質終端需求減少，因此刺激政策的推出、總體經濟開放的節奏，反倒才是主要左右後續中國經濟與股市行情發展的關鍵。

從去年到今年，大陸政府不斷推出的政策最終會慢發酵到實體經濟面，由於整體的融資和稅負成本下降可望慢慢看到企業的資本支出上升，最終將會反應到獲利上，市場可望開始上調企業獲利成長預估的情況下，股市行情仍有值得期待的空間。

從A股指數來看，本益比在去年底到今年初來到近五年低點的八倍左右水準，即使經過這一波反彈，A股的本益比也僅回到約十倍，與長期平均來看折價幅度仍還有一成左右，估算大盤本益比至少到15倍左右才需要留意警戒。

投資風險方面，最主要應該還是在於Fed升息的動向，若是下半年Fed升息次數明顯多於市場預期，股市可能還是會有一些獲利回吐的壓力，個股也會連帶受壓。建議布局策略仍採取啞鈴式的配置，在戰略性與一些長線潛力題材的持股外，亦會有一些防禦性的部位。（作者是宏利環球巨龍增長基金經理人）