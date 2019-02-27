企業登科創板 五省市有賞

2019-02-27 02:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸中央推動科創板與註冊制，地方政府也祭出重賞，超過12個省市頒布相關科創板鼓勵政策，其中至少有五個不同省市明確給出獎勵金政策，以雲南省最高，達人民幣1,600萬元（約新台幣7,360萬元）。

科創板與註冊制試點的腳步近了，進入衝刺階段，券商中國網報導，為鼓勵本地企業到科創板上市，至少有12個省市頒布多項補貼政策，其中，安徽省、山東濟南市、河南省鄭州市、雲南省、廣東廣州這五個省市給予鼓勵金。

雲南省給出的補貼金額最高，達人民幣1,600萬元；次高為山東濟南市，獎勵人民幣600萬元；而補貼最低的安徽省也有人民幣200萬元。

北京則是加強上市資金補貼支持，日前發布《關於進一步支持企業上市發展的意見》市級財政給予每家擬上市企業總額不超過人民幣300萬元的資金補貼，區級財政資金補貼不低於市級標準，即北京市區兩級財政給企業的上市補貼合計最高可達人民幣600萬元。

其中，北京市海澱區共篩選了31家有意願、具備上市條件或已在證監會排隊的駐區企業，形成了科創板推薦企業名單。

《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》於2月20日截止徵求意見。證監會相關的《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》和《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》也將於2月28日結束徵求意見。

除了券商在等待規則落地和積極爭奪上市企業資源，不少公募基金也在積極備戰。市場認為，混合型基金有望成為公募基金發行科創板基金的首選。