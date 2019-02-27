渤海灣 發現千億方大型氣田

2019-02-27 02:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸國營的中國海洋石油集團有限公司披露：自然資源部油氣儲量評審辦公室，日前審定的渤海油田渤中19—6凝析氣田天然氣探明地質儲量超過千億方，凝析油探明地質儲量超億方，這意味著在我國東部地區也存在大型氣田。據測算，這一儲量足夠100萬人用上100年。

據人民網報導，渤海油田地處京津冀腹地，是中國第二大原油生產基地。業界普遍觀點認為渤海灣是個典型的油型盆地，近50年的勘探發現儲量也都以石油為主，而天然氣偶有發現，也以中小型氣田為主。渤海油田「摔碎的盤子，又被踩了幾腳」的複雜構造格局讓本就容易逸散的天然氣無跡可尋，規模型天然氣藏勘探更是難上加難。

近年來，中國海油積極響應國家天然氣戰略發展規劃，在渤海油田打響了「天然氣大會戰」，通過「產、學、研」一體化聯合攻關方式，研究確定油型盆地在某些特殊的地區具備形成大型天然氣田的條件，渤中凹陷就是這樣的特殊地區，是渤海油田尋找天然氣的主戰場，科研人員反覆論證，終於發現渤中19—6大型太古界低潛山圈閉群，是天然氣大規模聚集的最有利場所。

中國海洋石油集團有限公司黨組書記、董事長楊華表示，「渤中19—6氣田是渤海灣盆地有史以來發現的最大天然氣田，它的成功發現打開了富油型盆地天然氣勘探的新局面，落實了新的油氣富集區帶。未來，中國海油將繼續加大鑽探力度，以期發現更多油氣資源，為保障國家能源安全和華北地區天然氣穩定供應作出更大的貢獻。」