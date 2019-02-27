中國鐵建 再承接莫斯科地鐵工程

2019-02-27 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



莫斯科地鐵第三換乘環線東段盾構施工合同簽約儀式25日在莫斯科舉行，這是中國鐵建股份有限公司（中國鐵建）繼承建莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目後，再次獲得莫斯科地鐵工程建設合同。

新華社報導，該工程位於莫斯科市區東部，共包括2個區間，建設長度約2.947公里，合同總額56.415億盧布（約合0.86億美元）。

按計畫，該工程將於2019年12月1日開始掘進，預計2021年2月3日完工。

「與此前的西南段施工不同，東段工程將採用10.5米大直徑盾構機，這將是中國企業首次在海外市場開展大直徑地鐵盾構工程，新項目將在國際舞台上展示中國機械工業領先水平。」中國鐵建國際集團有限公司董事長卓磊說。

莫斯科市副市長胡斯努林在致辭時表示，中國鐵建作為首家參與莫斯科地鐵建設的中國施工方，承建了莫斯科地鐵項目中多個複雜區間，為莫斯科地鐵建設帶來了新經驗，期待未來可和中國夥伴展開更多合作。

中國鐵建股份有限公司副總裁汪文忠表示，中國鐵建在莫斯科新增地鐵施工合同，體現俄羅斯客戶對中國工程和中國技術的認可。在中俄高水平合作背景下，中國鐵建將同俄羅斯夥伴共同開拓市場。

此前，中國鐵建已經承建莫斯科地鐵第三換乘環線西南段項目，施工線路全長4.6公里，包含3個車站的地下主體結構施工和4個盾構區間掘進。西南段項目於2017年8月開始實施，預計將於2020年竣工。