北京與河北北三縣簽約 意向投資逾300億

2019-02-27 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京市政府部門以及在京企業、行業協會、產業聯盟等26日與河北省廊坊市「北三縣」在產業、公共服務、科技創新等領域簽約52個項目，意向投資額超過300億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「北三縣」指河北省廊坊市的三河市、大廠回族自治縣以及香河縣。這三個縣市行政上隸屬河北省廊坊市，在北京市和天津市的包圍之中。

在26日舉行的「北京市與廊坊北三縣項目推介洽談會」上，共有52個項目簽約，有的為承接非首都功能產業疏解，有的為北京產業提供上下游配套，還有的為提升「北三縣」產業發展層級。

其中，中航試金石檢測科技有限公司擬投資10億元在大廠建設無損理化力學測試基地、騰雲世紀（北京）數據科技有限公司擬投資超28億元在香河建設大數據運營中心、北京軟件和信息服務業協會擬在香河建設機器人生產線流體控制系統研發生產項目等。

在公共服務領域，河北省廊坊市與北京市通州區簽約，共建區城培訓平台項目；與北京市教育委員會簽約，利用北京市優質教育資源支持「北三縣」教育發展，包括北京市優質中小學校與「北三縣」學校建立協同發展共同體、鼓勵職業院校開展實質性合作辦學等，提升「北三縣」教育質量。北京多家醫院還將與三河、香河醫療機構共同推進醫聯體項目，助力「北三縣」提升醫療服務水平。

北京市發展和改革委員會主任、北京市委市政府推進京津冀協同發展領導小組辦公室主任談緒祥在洽談會上表示，為推動簽約項目早日落地生根、發揮效益，北京市將與「北三縣」分享北京推行的企業「服務包」等做法、經驗，為當地承接好合作項目提供政策支持諮詢服務。

他強調，將通過政府引導，建立和完善市場化、常態化的對接機制，讓潮白河兩岸民眾享有更多的協同發展成果，為京津冀協同發展、北京城市副中心高質量發展提供可複製可推廣的經驗與模式。