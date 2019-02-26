阿里巴巴3月新貿節 首設「台港專館」

2019-02-26 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



阿里巴巴2019年3月新貿節（MARCH EXPRO）將於美西時間3月4日至31日舉辦，首次設立「台港專館」，突顯台港供應商良好的設計能力、生產製造經驗，以及優勢的產業。

阿里巴巴指出，台港供應商優異的品質及完善的售後服務在國際上累積一定的認可度和信任感，今年首創將台港商品聚集起來向全球買家展示，將造新一波的外銷高峰。

阿里巴巴B2B於2008年在台灣成立分公司，致力建立中小企業的數位化思維，並攜手第三方服務商建構台灣外貿生態圈，共同解決中小企業拓展外貿時的各種挑戰。其中，阿里巴巴B2B運用其生態圈資源，為台灣電商人才培育和媒合提供支持，同時透過推動網商團隊作戰、共享經驗來促進企業成長。

「三月新貿節」始於2018年，又稱為B2B行業中的「雙 11」，是全球買家集中年度採購的月份，透過全球供應商的新品展示預先了解接下來的市場趨勢，同時也是供應商展現製造能力、外貿實力、優質服務的場景與機會。

「九月採購節」始於2017年，是阿里巴巴B2B於線上舉辦的全球買家備貨大促銷活動，並致力於幫助供應商精準媒合更多的專業買家，提高訂單轉化率。

阿里表示，每年3月及9月，阿里巴巴B2B會舉辦年度B端線上大促銷活動「三月新貿節」及「九月採購節」，結合一系列的營銷活動及海量引流投入，提升線上的訂單轉化率，助力供應商的營收高效成長。