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這款中國羽絨服在美國暴紅 連2年登亞馬遜榜首

2019-02-26 18:06世界日報 中國新聞組╱北京26日電

繼老干媽之後，中國羽絨服在美爆紅。 路透社
繼老干媽之後，中國羽絨服在美爆紅。 路透社
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繼老干媽之後，又一個中國品牌在美國賣火了。在美國寒冬天氣下，價格僅為加拿大鵝和Moncler等品牌售價10%的Orolay羽絨服在美國暴紅。而這個品牌正是一個從設計到製造都在中國完成的地道國貨，廠家就位於浙江嘉興。

北京青年報引述英國金融時報報導，一款產自中國、售價139.99美元的女款加厚羽絨服突然登上全球最大電商零售巨頭亞馬遜的暢銷榜，連續兩年成為亞馬遜女款羽絨服和大衣的銷售冠軍。

實際上，這款品牌為Orolay的女裝加厚羽絨服早在2015年就開始席捲亞馬遜網站。當時它的售價還不足100美元。即使到了2018年冬季，其售價也在89.99美元到139.99美元之間。而風靡全球的加拿大鵝和Moncler等品牌的羽絨服普標售價在900美元以上。雖然價格只有這些大牌的10%左右，但是便宜並不是Orolay羽絨服最大的賣點。

在談到保暖性，Orolay的品牌所有者──嘉興市子馳貿易有限公司負責人邱佳偉表示，這款看似不起眼的羽絨服，選用含有90%高級絨朵的優質白鴨絨，兼具蓬鬆感和保暖性。

Oralay的成功，在邱佳偉看來，得益於自主品牌意識。而分析認為，此次Orolay羽絨服的成功也源於超快的生產反應。在需求激增時，中國製造商能夠迅速提供更多顏色和尺碼，從側面凸顯出「中國製造」在時尚界的機遇。

除了親民的價位以及自身設計上的成功外，Orolay在北美的成功一定程度上還要歸功於亞馬遜平台。自2012年起，時尚服飾就是亞馬遜的主力發展對象。摩根士丹利此前發布報告預估，亞馬遜占據服飾銷售7%的市場分額在2020年前將提升至19%。

去年，亞馬遜在部分會員中推出的「先試後買」服務，並承擔往返運費。這一已經在中國成為「普遍服務」的舉措，讓北美眾多實體商業感受到了亞馬遜在服裝服飾上的威脅。

此外，像很多中國爆品一樣，Orolay的成功也有海外社交媒體的帶貨效應。根據Mintel於2018年9月在美國進行的一項調查顯示，年齡在18歲至34歲之間的女性中，因為朋友在社交媒體上發布了相關購物信息，有56％的人願意購買這個產品。

不過在Orolay暴紅紐約後，中國的消費者可能短時間內不會在中國電商平台上看到這一品牌的服飾。邱佳偉表示，暫時沒有想要開發中國市場，公司重心還是在研發和設計上。

繼老干媽之後，中國羽絨服在美爆紅。 路透社
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繼老干媽之後，中國羽絨服在美爆紅。 世界日報記者蘇妍鳳／翻攝
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