評／股市狂升 股民會否再被「收割」？

2019-02-26 15:38 世界日報 雲上風



只能用狂升來形容這天的滬深兩個股市，那不只是一大股份升到停板，還因兩市總成交額突破了萬億元人民幣，兩市三大指數都上漲超過半成，創下三年來的新高。

滬深兩個股25日開市，交投氣氛火熱，只能說沒有最高只有更高。股壇民嘴在那裡數著成交額，有如拍賣場舉搥落搥，剛歡呼成交額突破8000萬，一轉眼已經突破9000萬。

上證綜指上試3000點，以近全日高位收市，連升兩個交易日，創逾八個月新高。深證成指也是連升，突破9100點大關，並以近全日高位收市，見近七個月高位。兩市合共成交額10406億元人民幣，創三年新高。至於創業板指數，也是高開高走，連升四個交易日，收復1500點大關，升80點或5.5%，見逾半年高位，成交額580億元人民幣。

現在要討論的只有兩個話題，一是狂升的原因，二是這種升勢能否持續，即將跟狂升之勢入場的股民，會否再被割一次韭菜。

狂升的原因，很多人說是因為中美磋商傳出好消息，貿易戰不打了，其他戰也就不打。這說法絕對沒錯，很多股民可能是因為聽到這個消息，跟風入市。但這是以散戶為主的進軍者，另一路叫機構投資者，大舉進軍另有原因。

當然，還有種說法，叫「兩會行情」，那是北京馬上要召開全國人大、全國政協「兩會」，兩會期例行要粉飾櫥窗。

但最重要的，是最高領導人對資本市場有新的說法。北京證券界人士說，春節前那次重要會議上，中共最高領導人把資本市場提升到「核心競爭力」的範疇來談，還說其在中國經濟中是「牽一髮而動全身」的重要，加上後來中國證監會主席突然調整，及科創板加力開設，才是重要來因。