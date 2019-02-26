華為董座：扣孟晚舟 如免費替華為廣告

2019-02-26 15:38 世界日報 中國新聞組╱北京26日電



華為公司董事長梁華21日在多倫多接受18家加拿大媒體採訪時，對加拿大應美國要求扣押華為副董事長孟晚舟事件作出評論稱，「這其實是免費給華為打廣告」。他說，全球都因此知道華為，知道美國這麼強大的國家非常關注華為。他還說：「我不能說孟晚舟事件不是政治驅動的。」

華為微信公眾號近日刊發了18家加拿大媒體對梁華的採訪內容。

對於外界關注華為會否被排除在加拿大5G部署之外，梁華表示，無論政府最後做出什麼決定，我們還是會繼續服務好我們在加拿大的客戶。同時，也會繼續增強在加拿大市場的研發投入。

梁華重申，「中國沒有任何一部法律要求電信設備商植入後門或收集情報」。他說：「過去30年，我們從未收到過這樣的要求。即使未來有這樣的要求，我們也會拒絕執行，因為拒絕執行並不違法。」

他強調，「華為只是一家設備供應商，並不擁有客戶信息和網絡，因為網絡和用戶信息都在運營商手裡。」

在被問到孟晚舟事件是否重創華為在西方的聲譽？梁華回稱：「我認為這對我們公司的聲譽沒有負面影響，這其實是免費給華為打廣告。」「現在，全球都知道美國在號召其盟友打壓、排擠華為。全球人都知道華為，知道美國這麼強大的國家非常關注華為。」

梁華還指出，「我不能說孟晚舟事件不是政治驅動的。」

梁華稱和孟晚舟共事多年，「她是一位非常勤奮的女高管，也是年幼孩子的母親。我相信她是無辜的」。

對於外界關心的5G和知識產權問題，梁華透露，華為在全球獲得8.7萬多件授權專利，其中有1.1萬多件是在美國授權的專利。目前，華為在全球簽訂了30多個5G商用合同，發貨3萬多個5G基站，持有2570多項5G專利。

任正非：沒技術背景 女兒永生永世不可能接班

此外，日前華為創辦人任正非接受英媒採訪的內容也在網上流傳，任正非表示，孟晚舟永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。任正非表示，他不能完全從父親的角度看兒女的發展軌跡，也要看到兒女要自由飛翔，每個小孩都要有個性。

任正非說，孟晚舟被捕之後，作為父親他是很心疼的，但事情既然已經發生了，就安安心心去走法律道路解決這個問題。這次的磨難對孟晚舟來說也是人生難得的機會，要感謝美國政府給孟晚舟插了一個堅強的翅膀。