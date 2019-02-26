渤海發現大型天然氣田 可供百萬人用百年

2019-02-26 13:52 世界日報 中國新聞組╱北京26日電



中國海油25日宣布，在渤海海域的「渤中19-6氣田」，測試獲得優質高產油氣流，確定天然氣探明地質儲量超過1000億立方公尺，可供百萬人口城市居民使用上百年。

央視新聞報導，1000億立方公尺的天然氣田是什麼概念？「如果全拿到地上的話，有1萬5000個鳥巢體育場的體積」，並稱這是渤海灣盆地50年來最大的油氣發現。

報導稱，渤海油田地處京津冀腹地，雖然是中國第二大原油生產基地，但由於複雜的地質構造，近50年的勘探發現儲量都以原油為主，鮮有天然氣發現。

中國海油渤中19-6探井項目經理劉寶生表示，此前完成的11口探井均發現有油氣，氣層厚度均超過百米。

報導指出，中國天然氣生產基地主要在西部。2010年，西部天然氣產量達763.85億立方公尺，合計占全中國天然氣總產量的80.86%，但消費地卻主要集中在中東部，中東部地區消費量占全中國天然氣總消費量的70%。

天然氣是優質清潔能源，隨著經濟發展，中國東部，尤其是華北地區環境問題日漸突出，對天然氣的需求日增。

2018年中國天然氣進口依存度大幅上升至45.3%。管道和LNG（液化天然氣）是進口的主要來源。管道天然氣輸送仍依靠與土庫曼之間的管道運輸。LNG方面，中國的LNG進口主要來自澳洲、卡達等國。