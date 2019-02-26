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人民幣中間價大幅調升179點！創去年7月以來新高

2019-02-26 10:05聯合報 記者李仲維╱即時報導

中美經貿磋商取得實質性進展，境內外人民幣兌美元匯率漲勢如虹。繼昨(25日)在、離岸人民幣匯率雙雙大漲後，大陸外匯交易中心公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價今天調升179個基點，報6.6952，創2018年7月18日以來新高。

這也是人民幣中間價連續第六天調升。

受益於匯率上漲，今天A股開盤後，航空股延續強勢，航空股延續強勢，瑞茂通大漲逾4%，怡亞通漲逾2%、東方航路、中國國航、南方航空、春秋航空、吉祥航空等均高開。

新華社消息稱，第七輪中美經貿高級別磋商在技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。

分析認為，近期美國聯準會利率會議紀要、貨幣政策報告均釋放貨幣政策維持寬鬆狀態，縮表計畫將較最初計畫提前結束。短期美元指數維持震盪走勢，新興市場貨幣貶值壓力減小；而中美貿易磋商關於匯率問題達成一致，人民幣匯率短期預料保持穩定。

《證券日報》引述中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫表示，匯率升至6.7以內，主要是受市場情緒好轉驅動。美元指數逐漸回檔，機構投資者逐漸減少持有的美元避險頭寸，美債收益率也隨之下跌，人民幣匯率面臨的外部形勢改善。從大陸國內看，出口正增長，好於市場預期；股市強勢上漲，外資加速流入，都支撐人民幣匯率走強。

今年以來，人民幣匯率持續升值，在岸人民幣兌美元匯率年初至今漲幅2.5%，離岸人民幣兌美元年初以來漲近2.7%。華創證券宏觀經濟研究主管張瑜指出，只要經濟不出現明顯失速，2019年人民幣匯率強勢機率增加，易升難貶。那麼對於具有美元負債、進口成本邏輯的行業，將有匯兌收益利多。

張瑜認為，在人民幣匯率預期升值的背景下，航空、造紙、商社等行業預期受益。

圖為山西太原一銀行工作人員正在清點貨幣。中新社資料照
圖為山西太原一銀行工作人員正在清點貨幣。中新社資料照
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