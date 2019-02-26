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A股大漲 爆人民幣兆元巨量

2019-02-26 01:53經濟日報 記者蔡敏姿、編譯任中原╱綜合報導

A股滬深兩市成交量突破人民幣1兆元，創三年來最大量。圖為大陸投資人在券商大廳看盤...
A股滬深兩市成交量突破人民幣1兆元，創三年來最大量。圖為大陸投資人在券商大廳看盤。 新華社
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受到美中貿易協商有望簽定協議影響，A股昨（25）日開高走高，三大指數大漲逾5%，成交額達人民幣1.04兆元（約新台幣4.7兆元），創三年來新高。

澎湃新聞報導，上證綜合指數突破2,900點整數關卡，上漲5.6%至2,961點，為七個月高點，並站上年線。深證指漲5.59%至9,134點；創業板指上漲5.5%至1,536點。

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上證綜指從1月初的低點至昨天已經上漲超過20%，進入牛市。

由於美中貿易談判顯然有所進展，激勵投資人勇於承擔風險；加上證監會新領導班子解除一些交易管制，也帶動投資人的熱情，陸股融資總餘額也明顯提高。

值得注意的是，外資似乎有短線獲利出場的跡象，代表外資的滬港通及深港通的資金昨天淨賣出人民幣6,000萬元，這是外資連買18天以來首次出現淨賣出。

中國經濟網報導，昨天全部A股總市值為人民幣51.83兆元，2月以來市值暴增人民幣7.07兆元。

據統計，2月以來，創業板指數已經飆升24.2%，比歷史上任何一個月的漲幅都高。2015年牛市時，5月創業板指的漲幅為23.9%。

盤面觀察，券商股集體爆發，券商指數逼近漲停。中信建投、天風證券、中國銀河等近15檔券商股漲停。券商被視為步入牛市的重大信號，在今年市場環境下表現尤其突出。

此外，銀行股、地產股也在午後發力上攻，紫金銀行、青島銀行、張家港行、江陰銀行等次新銀行集體漲停。

上海東北證券策略分析師沈正陽表示，就算陸股出現短期回檔，仍有進一步上揚的空間，因為融資餘額仍遠低於之夢前的高峰；不過他也強調，「投資人也必須記住經濟基本面仍然不佳，因此仍應步步為營」。

人民幣上證綜指
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