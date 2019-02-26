陸股解碼／滬指強勢 藍籌股飆升

2019-02-26 01:56 經濟日報 ■許廷全



A股三大股指25日放量上漲，滬指漲5.60%，站上2,900點大關，收2961.28點；深成指漲5.59%，收復9,000點大關，收9,134.58點；創業板指漲5.50%，收復1,500點大關，收1,536.37點，滬深兩市合計成交超過人民幣1兆元，達人民幣1兆406億元，值得注意的是，滬指自1月4日低點反彈以來，指數漲幅已達20%，進入技術性牛市。

滬深兩市雙雙高開，開盤後猛力上攻，尤其在券商類股推波助瀾之下，題材股全線走強，藍籌股跟著飆升，指數放量站上年線，同時滬指突破2,900點整數關口，創近八個月以來的新高。

大陸券商分析，2019年陸股有三大確定性：首先，全球市場大部分消化了美國逐步退出量化寬鬆的衝擊，主要央行進一步收緊貨幣政策的可行性降低，其中，聯準會（Fed）再次釋放鴿派信號；第二，大陸經濟成長「換擋」是必然趨勢，但陷入斷崖式下跌應不至於出現，總體來看，PMI反彈略為超預期，消費、基礎建設等面向應可撐起經濟，儘管經濟增速下行壓力仍在，但已見緩解；第三，今年以來，大陸官方已針對陸股端出多項利多政策，加上貨幣政策加持，對資本市場展現一定的防禦效果。

陸股是否能延續牛氣？其實，大陸股市由散戶主導，波動難免，最適宜的投資策略應為定期定額或分批布局，從政策面來看，官方已由去槓桿逐步轉向穩槓桿，財政政策主要在減稅；儘管漲了這一波，Ａ股評價仍處於歷史底部，有結構改革、國企改革、持續成長的消費市場及外部資金流等正面利多，投資人可考慮伺機布局。（作者是安聯中國策略基金經理人）