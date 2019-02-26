格力衝業績 重啟「全員銷售」

2019-02-26 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



格力電器董事長董明珠連任後訂出人民幣6,000億元的銷售目標，格力擬重啟「全員銷售」任務，要求每位員工年銷售任務人民幣1萬元（約新台幣4.7萬元），賣多有佣金獎勵。

格力電器昨天上漲3.88%，收盤價人民幣46.08元（新台幣214.9元）。

格力電器內部人士回應表示，這次內部確實實施了全員銷售政策，但沒有考核任務，賣得好會有獎勵。同時對外界部分傳言進行了澄清，「網路上傳言的『1萬元銷售任務』是不存在的。」

證券日報報導，消息指出，今年2月1日起，格力電器啟動全員銷售活動，在公司8萬員工回家過年期間，向親朋好友介紹推薦格力電器的產品，這項消息引發業界熱烈討議，有人認為員工銷售對格力的整體業績來說作用甚微，更有人認為這是折射出格力電器為完成銷售目標內部壓力巨大。

實際上格力電器的「全員銷售」已啟動近一個月，格力還為員工專門開發了一個分銷商城系統，員工有專屬的店鋪二維碼，而格力的「全員銷售」活動也在這樣的平台上進行，員工賣出數量多會有獎勵，不達標也沒有懲罰。

格力官方微信公眾號日前發布「萬人萬店，讓世界愛上中國製造，一文玩轉全員銷售平台」文章，內容表示「為貫徹落實2018年度幹部會議上董事長關於『全員銷售』的重要指示，格力商城在春節期間，推出『春季超級推薦月』活動，員工在『全員銷售平台』向朋友推薦格力優質產品。」