A股掀併購潮 三大案過關

2019-02-26 01:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



2019年併購市場延續去年的熱度，不斷掀起狂熱的併購潮，包括盛大遊戲回A股、美的吸收小天鵝、亞夏汽車更名中公教育，都經過超過半年的努力，三大行業龍頭幾乎同時發布喜訊，一時間近人民幣500億元（新台幣2,334.5億元），即將進入A股。

北京大學經濟學院教授呂隨啟表示，和2018年相比，2019年的IPO市場環境和IPO審核風格不會發生太大的改變，而IPO和併購重組息息相關，「IPO嚴審之風」讓企業望而卻步，企業被併購的意圖則相對較強。

人民日報主管的國際金融報報導，已是小天鵝大股東的美的集團，多次透過收購、換股等方式提高持有小天鵝的股份，經過163天等待，於2月20日獲得證監會批准，吸收合併小天鵝。

從美股退市的盛大遊戲，經過254天調整，於2月20日拿到回A股批文，得以注入A股上市公司世紀華通，預計最快將於4月實現財報併表，併表後世紀華通將在市值、營收以及利潤上位列A股遊戲公司第一，成為「A股第一遊戲股」。

職業教育培訓龍頭中公教育則是經過293天，才成功借殼上市，亞夏汽車正式更名為中公教育，並在2月21日深交所舉行了上市敲鐘儀式。

中信建投證券研報指出，在2014年到2015年併購重組一輪高峰後，於2016年到2017年期間發生併購重組政策趨嚴的轉捩點，為治理併購重組亂象，證監會在兩年內發布多條新規，包括取消借殼上市配套融資等，上市公司併購重組進入寒冬。

2018年下半年，併購重組政策趨於寬鬆，2018年10月、11月，證監會分別推出「小額快速」併購重組審核機制、「關於引導規範上市公司融資行為的監管要求」，將增發、配股、非公開發行的時間間隔，從18個月縮短為六個月。

受益於政策的利多，資本市場的併購重組開始迅速升溫，併購重組的數量和金額在2018年均出現回升。