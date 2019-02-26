機械業增加值6.3% 去年表現遜色

2019-02-26 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



中國機械工業聯合會披露，2018年大陸機械工業增加值年增6.3%，較2017年的10.7%大幅縮水，預計2019年全年大陸機械工業增加值約在6.5%左右。

工業增加值是指工業企業生產過程中新增加的價值，其算法是把生產的結果扣除生產過程中消耗物質和勞務後的餘額，它反映生產單位對GDP的貢獻。

分享 facebook 在複雜多變的形勢下，2018年大陸機械工業經濟運行總體保持在合理區間，但穩中有緩、穩中有降。2018年機械工業營收年增6.1%，淨利年增2.2%。其中，汽車行業淨利年減4.7%，占機械行業利潤比重42.9%，年減3.1個百分點。

當前大陸機械工業面臨的主要問題是：市場需求依然低迷，部分產品增速放緩；成本壓力大、效益提升難等。

不過在機械工業經濟當中，挖掘機（怪手）、裝載機等工程機械產品2018年銷量均保持兩位數增長，預計2019年仍將保持增長勢頭。

對於工程機械主要產品高速增長的原因，中國工程機械工業協會副秘書長呂瑩分析，第一，自然增長，即保有量的增長，出口產品也增加。第二，目前用戶領域正處在存量更新期，部分設備壽命到期，需更換新設備，這個週期大約會持續三至五年。

第三，大陸相關政策項目的帶動。第四，用戶領域產業升級帶動工程機械的更新換代，新增購置技術含量更高的設備。

從今年1月的最新產銷數據也可以看出，納入統計的25家機械製造主要企業，共計銷售各類挖掘機械產品1萬1,756台，年增10%。大陸國內市場銷量1萬142台，年增6.2%；出口銷量1,614台，年增42%。