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FII攻雲平台 衝刺五大應用

2019-02-26 01:59經濟日報 記者尹慧中／台北報導

鴻海集團開拓雲端應用，旗下FII（工業富聯）積極衝刺雲平台，目標瞄準多元雲端的應用，包含精密工具、加工、家電、車聯網、健康領域等，期望帶動成長。

工業富聯董事長李軍旗近日和大陸媒體餐敘提到，工業富聯在過去30年製造專業為基礎下開發了專業雲，比如精密工具雲、CNC加工雲、傳感器並支撐起產業雲的發展，如家電雲、車聯網、健康雲等，最終實現製造業升級和資源的優化配置。

依據工業富聯官方社群平台發布訊息，也介紹雲平台結合工廠運作。FII總經理鄭弘孟表示，協助關燈工廠的運作，自動化能實現生產效率提升30%，庫存周期降低15%，生產人力減少92%，實現提質增效降本減存的目標。

在應用發展上，依據工業富聯發布訊息，目前在全球擁有六座以上全自動無人自主熄燈工廠，業務覆蓋11個以上國家，以及逾20萬位人才服務，其中包括4萬名技術人才，並擁有研發專利超過3,300項。

鴻海集團持續開拓工業雲應用，積極協助夏普、精密工業等應用發展，協助智慧製造推廣。依據工業富聯官方平台宣傳，富士康雲平台服務已應用於具體案例中並產生效益，其中基準精密工業（惠州）是富士康雲平台的「元老級」客戶。

上述客戶採用Fii Cloud服務嵌入精密刀具的設計和生產，並獲得官方認證肯定。另外，鴻海集團工業雲其他客戶包含與鴻海集團合作緊密的韓國SK集團，以及全球水泥一哥稱號的中國建材集團子公司等。

依據介紹，鴻海集團智慧工廠策略與德國當年拋出「工業4.0」的概念一致，主要是重視視覺化平台，在大量數據中提取關鍵價值訊息，進而有助設置企業戰情指揮中心，一來要提升生產效率，二來為了未來銷售解決方案做準備。

鴻海集團投資的另一家公司雲智匯也協助南京夏普電視工廠導入智慧工廠平台，在該平台上整合銷售、品質、人資、財務數據以及產能分析、設備狀況分析、品質分析、人力分析、費用分析等監控看板，第一期協助夏普南京工廠TV、MOD兩大生產部，實現多項指標即時監控。

韓國德國
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