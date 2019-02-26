打響上海製造 重大建設密集開工

2019-02-26 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年上海將進入重大產業項目密集開工的「建設年」。上海市經濟和信息化委員會透露，僅本月上海就有5場項目集中簽約或開工活動，每場總投資額從40億元（人民幣，下同）至百億元不等。據初步梳理，今年上海將有約700個總投資億元人民幣以上的工業項目新開工或在建。

中新社報導，2018年，上海出爐「全力打響『上海製造』品牌，加快邁向全球卓越製造基地三年行動計劃（2018-2020年）」，汲取國際經驗，希望通過3年的努力，加快建設全球卓越製造基地，為上海邁向卓越的全球城市提供實力支撐。為此，今年一開年上海有關部門就積極布局，謀劃「製造轉型」。

2018年以來，上海市政府與阿里巴巴、騰訊、百度等互聯網公司簽約，讓一批科技含量高、帶動性強的創新項目落戶上海，如：阿里巴巴將芯片（晶片）設計企業落戶上海張江集成電路設計產業園，百度將在上海設立創新中心和物聯網總部，把更多創新資源配置、創新技術突破、創新成果轉化放在上海。

復旦大學管理學院產業經濟學系副教授劉明宇認為，以高技術、低能耗、代表行業發展趨勢為特徵的產業項目，不僅將顯著提升「上海製造」的能級和水平，也為經濟穩增長提供新引擎。

上海還緊緊抓住中國大陸外商投資領域開放機遇。2018年11月，首屆中國國際進口博覽會舉辦之際，中國船舶工業集團有限公司與美國嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團在上海簽訂「郵輪大訂單」。2019年1月，特斯拉上海超級工廠在臨港產業區開工建設，特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克說，集成特斯拉最先進的技術，努力把上海超級工廠打造成為創新、效率、科技、環保等各方面領先的國際製造業典範。

上海方面表示，要深化產業擴大開放，建立自貿試驗區與製造業發展聯動機制，簡化產業監管方式；鼓勵外商投資先進製造業，抓住汽車、船舶、飛機等領域進一步對外開放的機遇，吸引重大項目。