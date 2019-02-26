2018上海進口汽車 量減價升

2019-02-26 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海是中國大陸汽車進口主要口岸之一。據上海海關統計，2018年，上海海關關區進口汽車37.3萬輛，比上一年減少9.8%；貨值1103.7億元（人民幣，下同），同比下降4.7%；進口均價近29.6萬元，同比上漲5.7%，總體呈現量減價升之勢。

新華社報導，2018年上海口岸汽車進口告別多年增長，出現下降，進入2019年進口勢頭又漲。1月份，僅上海市企業通過上海口岸進口汽車就達96.3億元，同比大幅增長55.2%，讓包括特斯拉在內的諸多國際汽車廠商看到中國大陸市場的機遇。

2018年，上海關區進口排量在1.5－2.0升的汽油小轎車、小客車和越野車，分別達9.9萬輛、4.9萬輛和4.6萬輛，同比分別減少2.2%、30.1%和15.5%；進口排量2.5－3.0升的汽油越野車5.9萬輛，同比減少10.1%；進口排量2.0－2.5升同時裝有點燃往復式活塞內燃發動機及電動驅動的小客車4542輛，同比大幅增加57.4%。

據此間人士分析，統計表明，常規排量的汽油小轎車雖是進口主力，但「風光」已被更大排量的混合動力小客車搶占，說明中國大陸汽車市場在放緩中呈現明顯的升級趨勢，汽車市場細分化、個性化日趨明顯。