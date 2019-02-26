上海將供外地居民保障性住房

2019-02-26 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市房屋管理局25日召開「2019年工作會議」指出，上海將堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放鬆，保持調控政策的連續性和穩定性，著力穩市場、穩房價、穩預期。同時，大力培育和發展住房租賃市場，新建和轉化租賃房源10萬套，新增代理經租房源9萬套；規範發展代理經租業務，加強住房租賃市場監測。

與此同時，2019年還要深化完善住房保障體系，開展非滬籍居民家庭共有產權保障住房供應試點工作，提升配套服務水準，新增供應各類保障性住房6萬套；繼續加大廉租住房「應保盡保」和公共租賃住房分配供應力度，深入推進人才安居相關配套服務。

澎湃新聞報導，根據會議內容，2019年上海市房管局將聚焦「兩類人群」的居住困難問題，進一步構建租購並舉的住房制度。此外，上海還將加快舊住房改造帶動「留改拆」取得新突破，解決廚房和衛生設施短缺的居住困難，完成三類舊住房綜合改造300萬平方公尺、各類里弄房屋修繕改造100萬平方公尺、一般損壞舊住房隱患處置500萬平方公尺。

會議總結2018年房屋管理系統工作稱，2018年上海市房管局加快構建住房租賃體系，初步形成租賃住房建設供應政策體系和推進機制，新建和轉化租賃房源21.2萬套，新增代理經租房源14.6萬套（間），住房租賃公共服務平台上線運行。同時，強化市場監管，制定實施規範企業、境外人士購買商品住房等政策，規範購房行為，持續開展房產經紀行業整治。房地產市場平穩健康發展，房價保持總體穩定。

住房保障工作在2018年也取得新進展，放寬廉租住房准入條件，完善共有產權保障住房制度，將持居住證年限較長、學歷層次高、符合上海產業發展導向、為上海經濟社會發展作出貢獻的非滬籍住房困難家庭納入保障範圍，新增供應各類保障性住房8萬套。