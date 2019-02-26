北京二手房價 連續五月下跌

2019-02-26 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



北京城的二手房價格繼續下跌。大陸國家統計局日前發布今年1月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，數據顯示，一、二線城市的二手房價格下降。其中，北京二手房價連續五個月下跌，環比下跌0.1%，同比下跌1.4%。

據北京日報報導，「精裝修，價格可談，誠心出售！」近日，家住北京市東城區和平里五區附近的市民張女士，頻繁收到中介機構發來的房源信息。與2017年3月前每平方公尺單價動輒飆到10萬元（人民幣，下同）甚至12萬元的價格相比，如今不少房源的單價都降到了9萬元以下。

據房產中介人員小吳指出，受春節後學區購房增加等影響，最近二手房交易小幅回暖，但交易節奏放緩了。小吳回憶，以前客戶最多的時候，店里成箱的瓶裝水一會兒就空了，銷售人員只能到對面的便利店臨時買幾瓶。「現在客戶說的最多的就是再看看，多看幾套再定主意。」

北京市住建委網站數據顯示，今年1月，北京全市二手住宅共網簽10479套，環比去年12月減少1147套，下降了9.9%，同比去年1月下降0.5%，基本持平。據我愛我家研究院統計，工作日網簽量上，1月基本保持單日500套至600套，延續了去年10月以來的網簽節奏。

根據房產中介數據，分區域來看，1月北京市二手住宅交易量較大的11個區縣中，西城、東城區的均價已經跌到了每平方公尺10萬元以下，海淀區則以7.5萬元的均價位居次，朝陽、豐台區以5萬元的均價位於第三，石景山、大興在4萬元至5萬元之間，昌平、順義在3萬元至4萬元之間，房山區均價相對較低，在3萬元以下。